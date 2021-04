Rosjanie apelują do innych państw WNP o działania przeciw nielegalnej migracji

Wiceminister Spraw Wewnętrznych Rosji Aleksandr Gorowoj zagroził przymusową deportacją nielegalnych imigrantów z innych państw poradzieckich.

Gorowoj zwrócił się do władz innych członków Wspólnoty Niepodległych Państw aby podjęły one działania wobec swoich obywateli przebywających nielegalnie w Rosji. „Wielu waszych obywateli przebywa obecnie nielegalnie na terytorium mojego kraju. A jeśli nie usuniemy tej grupy do 15 czerwca, jak ustala dekret prezydencki, osoby te zostaną ukarane, aż do deportacji i zamknięcia granic. Chciałbym, żebyście w swoich państwach prowadzili za pośrednictwem środków masowego przekazu pracę agitacyjną” – słowa rosyjskiego wiceministra zacytowała w piątek agencja informacyjna TASS.

Jednocześnie jednak, jak przytacza TASS, wiceminister spraw wewnętrznych Rosji zadeklarował, że wobec nielegalnych imigrantów nie będą wdrażana specjalne procedury ścigania.

Agencja podaje szacunki według których w Rosji przebywa obecnie nielegalnie około 332 tys. obywateli Uzbekistanu, 247 tys. obywateli Tadżykistanu, 152 tys. obywateli Ukrainy, 120 tys. obywateli Azerbejdżanu, 115 tys. obywateli Kirgistanu, 61 tys. obywateli Armenii.

Choć przedstawiciel rosyjskiego MSW ostrzegał mieszkańców państw poradzieckich przed nielegalną migracją do Rosji jej władze popierają migrację legalną. W zeszłym tygodniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja odczuwa obecnie ” poważny niedobór” imigrantów, a potrzebuje ich aby zrealizować „ambitne plany”.

tass.ru/kresy.pl