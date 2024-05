Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell poparł we wtorek użycie europejskiej broni przekazanej Ukrainie przeciw celom w Rosji. “Według prawa konfliktów zbrojnych jest to całkowicie możliwe” – powiedział.

Borrell odpowiadał na pytania dziennikarzy przed wtorkowym spotkaniem ministrów obrony UE w Brukseli. “Według prawa konfliktów zbrojnych jest to całkowicie możliwe i nie ma w tym sprzeczności, że mogę wziąć odwet lub walczyć z każdym, kto zaatakuje mnie ze swojego terytorium” – oświadczył szef unijnej dyplomacji, odnosząc się do ograniczeń dot. użycia zachodniej broni przekazanej Ukrainie do atakowania celów na terytorium Rosji.

“Niektórzy wysuwają na stół ryzyko eskalacji. Należy zachować równowagę między ryzykiem eskalacji a koniecznością obrony Ukraińców” – kontynuował.

Jak zaznaczył Borrell, “niektóre państwa członkowskie zaczęły o tym decydować – usuwając to ograniczenie. To kolejna ważna kwestia do omówienia dzisiaj”.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla „The Economist” sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że należy rozważyć, czy państwa sojusznicze nie powinny znieść zakaz używania przez Ukrainę zachodniej broni do atakowania celów wojskowych na terytorium Rosji.

„Nadszedł czas, aby sojusznicy zastanowili się, czy nie powinni znieść niektórych ograniczeń, jakie nałożyli na użycie broni, którą podarowali Ukrainie. Zwłaszcza teraz, gdy w Charkowie, niedaleko granicy z Ukrainą, toczy się wiele walk, pozbawienie Ukrainy możliwości użycia tej broni przeciwko legalnym celom wojskowym na terytorium Rosji bardzo utrudnia jej obronę” – powiedział Stoltenberg.

Niedawne doniesienia medialne sugerowały, że Kijów zwrócił się do USA z prośbą o zniesienie ograniczeń w użyciu amerykańskiej broni przeciwko obiektom wojskowym na terytorium Federacji Rosyjskiej.

eeas.europa.eu / Kresy.pl