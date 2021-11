Pornografia dziecięca u nielegalnych migrantów z Iraku. Usłyszeli zarzuty

Sześciu nielegalnych migrantów, obywateli Iraku, usłyszało zarzuty posiadania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci.

Jak podał w piątek rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Łukasz Łapczyński, sześciu migrantów, którzy przedostali się do Polski, usłyszało zarzuty posiadania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. To obywatele Iraku w wieku od 21 do 41 lat.

Migranci zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i Policję. Jak wynika z informacji śledczych, znaleziono przy nich materiały pedofilskie. W konsekwencji w postępowaniach związanych z nielegalnym przekroczeniem granicy polsko-białoruskiej przedstawiono im zarzuty popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Chodzi o przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Grozi im za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Według informacji podanych przez prok. Łapczyńskiego, decyzjami sądów czterech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Dwóch pozostałych przebywa w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Postępowania w tych sprawach prowadzą: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód w Toruniu oraz Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

Przeczytaj: Próba oddania strzału w kierunku żołnierzy WP, groźby i niszczenie ogrodzenia. Prowokacje na granicy

Pod koniec września, jak informowaliśmy, polskie władze pozyskały od imigrantów zdjęcia, które mają charakter pedofilski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński mówił:

„Niektóre ze zdjęć, które Państwu dziś pokazaliśmy, są drastyczne. Wskazują, że mamy do czynienia z osobami, które mają powiązania z grupami przestępczymi czy z zaburzeniami seksualnymi. Podkreślam: mówimy o faktach, nie stygmatyzujemy żadnego środowiska. Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszej granicy minister spraw wewnętrznych i administracji, będę składał Radzie Ministrów rekomendację w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego” – na potwierdzenie tych słów przygotowano prezentację, która przedstawiała ocenzurowane zdjęcia z telefonów złapanych imigrantów.

Jak pisaliśmy, miesiąc temu do litewskiego sądu trafiła sprawa karna, w której obywatel Iraku, który na początku tego roku nielegalnie przybył na Litwę z Białorusi, został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. W telefonie należącym do 22-letniego obywatela Iraku znaleziono filmy pornograficzne przedstawiające dzieci. Mężczyzna odmówił przyznania się do winy. Sprawa karna została skierowana do Sądu Rejonowego Rejonu Wileńskiego. Posiadanie treści pornograficznych przedstawiających dziecko może skutkować na Litwie karą do 4 lat więzienia lub grzywną.

Interia.pl / Kresy.pl