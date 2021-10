Nielegalny imigrant na Litwie oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej

Do litewskiego sądu trafiła sprawa karna, w której obywatel Iraku, który na początku tego roku nielegalnie przybył na Litwę z Białorusi, został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej – poinformował w czwartek portal Delfi.

Jak poinformował w czwartek portal Delfi, do litewskiego sądu trafiła sprawa karna, w której obywatel Iraku, który na początku tego roku nielegalnie przybył na Litwę z Białorusi, został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej.

Litewska prokuratura poinformowała w czwartek, że w telefonie należącym do 22-letniego obywatela Iraku znaleziono filmy pornograficzne przedstawiające dzieci. Mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę litewsko-białoruską, został pod koniec lipca zatrzymany przez litewską straż graniczną w rejonie święciańskim. Podczas kontroli rzeczy nielegalnego migranta funkcjonariusze znaleźli jego telefon komórkowy i zabrali go do badania, które ujawniło, że ​​mężczyzna rzekomo przechowywał w swoim telefonie filmy pornograficzne przedstawiające dzieci. Obywatel Iraku, który został zatrzymany w oczekiwaniu na proces, odmówił przyznania się do winy. Sprawa karna została skierowana do Sądu Rejonowego Rejonu Wileńskiego. Posiadanie treści pornograficznych przedstawiających dziecko może skutkować na Litwie karą do 4 lat więzienia lub grzywną.

Podobny problem pojawił się również na polskiej granicy, polskie władze pozyskały od imigrantów zdjęcia, które mają charakter pedofilski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński mówił:

„Niektóre ze zdjęć, które Państwu dziś pokazaliśmy, są drastyczne. Wskazują, że mamy do czynienia z osobami, które mają powiązania z grupami przestępczymi czy z zaburzeniami seksualnymi. Podkreślam: mówimy o faktach, nie stygmatyzujemy żadnego środowiska. Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszej granicy minister spraw wewnętrznych i administracji, będę składał Radzie Ministrów rekomendację w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego” – na potwierdzenie tych słów przygotowano prezentację, która przedstawiała ocenzurowane zdjęcia z telefonów złapanych imigrantów.

Kresy.pl/Delfi