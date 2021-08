SG blokuje nielegalnych imigrantów z terytorium Białorusi. Wypychają ich białoruscy pogranicznicy [+VIDEO]

Na kanale tvPodkarpacie.pl opublikowano w poniedziałek nagranie, które pokazuje jak polska Straż Graniczna blokuje nielegalnych imigrantów, którzy usiłują przekroczyć polsko-białoruską granicę. W tle zostali ukazani białoruscy pogranicznicy, którzy nakłaniają ich do przedostania się na terytorium RP.

Na filmie SG blokuje wejście nielegalnych imigrantów do Polski a białoruscy pogranicznicy ich wypychają. Do konfrontacji niewiele brakuje. Nie da rady tak chronić kilkaset kilometrów granicy – podkreślił na Facebooku prof. Andrzej Zapałowski, ekspert od spraw bezpieczeństwa.

Prof. Zapałowski podkreślił, że na polsko-białoruskiej granicy powinien zostać zbudowany płot. „Od kilku lat apeluje o płoty” – zaznaczył.

Przypomnijmy, że litewskie ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało na początku sierpnia nagranie mające pokazywać, jak białoruscy pogranicznicy eskortują nielegalnych imigrantów do granicy z Litwą.

W ostatnich dwóch miesiącach na Litwie lawinowo wzrosła liczba migrantów przekraczających nielegalnie granicę od strony Białorusi. Według stanu na czwartek 5 sierpnia, od początku roku zatrzymano już łącznie 4 110 nielegalnych migrantów – to ponad 50 razy więcej niż w ciągu całego 2020 roku (tylko w lipcu zatrzymano ponad 2,6 tys. osób). To głównie obywatele Iraku. Przybywają oni na Białoruś legalnie, a następnie przekraczają już nielegalnie granicę z Litwą, by dostać się do Unii Europejskiej. Litewscy politycy oskarżają Białoruś, że dzieje się to przy biernej postawie jej służb bezpieczeństwa lub wręcz przy ich pomocy. Na polsko-białoruskiej granicy obserwowane jest podobne zjawisko.

Kresy.pl