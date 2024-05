Konfederacja: Nie ma zgody na promocję okaleczania dzieci [+VIDEO]

Nie ma naszej zgody na promocję nieodwracalnego okaleczania dzieci i młodzieży – mówiła Anna Bryłka z Konfederacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa kandydatki do europarlamentu Konfederacji, Anny Bryłki. “Na antenie stacji TVP Poznań pojawi się specjalne wydanie Rozmowy Dnia poświęcone społeczności LGBT, prowadzone przez grupę Stonewall. Grupa Stonewall znana jest ze szkodliwych postulatów ideologii LGBT, czyli między innymi wprowadzenia równości małżeńskiej dla związków homoseksualnych, prawa adopcji dla związków homoseksualnych, czy prostą drogę do zmiany płci, gdzie już wiemy po doświadczeniach państw Europy Zachodniej, że w tych krajach, w których młodzi ludzie poddali się tranzycji, będąc niepełnoletnimi, po czasie żałują tej decyzji – a to są decyzje, które są po prostu nie do odwrócenia” – mówiła.

“Nie ma naszej zgody na promocję nieodwracalnego okaleczania dzieci i młodzieży. Grupa Stonewall po prostu chce wykorzystać antenę TVP w Poznaniu do promocji różnego rodzaju “drag queen” oraz innych, niestety, facetów przebierających się za kobiety, a także szkodliwych, lewicowych postulatów. Konfederacja sprzeciwia się temu, żeby właśnie po telewizji publicznej, w mediach publicznych, takie postulaty były promowane za publiczne pieniądze” – dodawała kandydatka Konfederacji.

Aktywiści LGBT z Grupy Stonewall otrzymali własny program na antenie TVP3 Poznań. W piątek Grupa Stonewall poinformowała o sprawie na swoim profilu na Facebooku. “Na antenie stacji pojawią się specjalne wydania ‘Rozmowy dnia’ poświęcone społeczności LGBT+. Poprowadzi je Mateusz Sulwiński, członek zarządu Grupy Stonewall. Emisja pierwszego wydania w środę 29 maja o 18:15. Gościnią będzie nie kto inny, jak drag queen Twoja Stara” – czytamy.

“Nagraliśmy już pierwszy odcinek i było to ogromne przeżycie. Sam moment wejścia Starej w pełnym dragu do budynku stacji był bardzo symboliczny. To było jak zdejmowanie złego czaru. Ale to dopiero początek, zaproszę do programu wiele innych osób reprezentujących różne perspektywy i tożsamości” – mówił Sulwiński.

Jak dodał, “będziemy rozmawiać o potrzebach i postulatach społeczności i wyjaśniać je w prosty i przystępny sposób”.

