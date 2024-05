Niemal pół setki zabitych cywilów w izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił izraelski atak na obóz dla przesiedleńców w Rafah, który pociągnął za sobą kilkadziesiąt ofiar.

“Potępiam działania Izraela, w wyniku których zginęło dziesiątki niewinnych cywilów, którzy jedynie szukali schronienia przed tym śmiercionośnym konfliktem. W Gazie nie ma bezpiecznego miejsca. Ten horror musi się skończyć.” – Guterres napisał na platformie X.



I condemn Israel’s actions which killed scores of innocent civilians who were only seeking shelter from this deadly conflict.

There is no safe place in Gaza.

This horror must stop.

— António Guterres (@antonioguterres) May 27, 2024