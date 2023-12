Rosyjski duży okręt desantowy trafiony podczas ukraińskiego nalotu na port Teodozja na Krymie [+VIDEO]

Podczas nocnego ataku rakietowego na port Teodozja na Krymie, rosyjski duży okręt desantowy „Nowoczerkask” został trafiony rakietami manewrującymi, wystrzelonymi przez ukraińskie Su-24.

W nocy z poniedziałku na wtorek Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy przeciwko rosyjskim celom na Półwyspie Krymskim. Uderzenie przeprowadzono na port w Teodozji, w południowo-wschodniej części Krymu.

Szef rosyjskiej administracji Krymu, Siergiej Aksenow potwierdził atak rakietowy na port. Poinformował o wybuchach i pożarze. Według danych strony rosyjskiej, w ataku zginęła jedna osoba, a dwie inne zostały ranne. W kilku budynkach wyleciały szyby z okien.

W sieci pojawiły się nagrania, na których zarejestrowano potężną eksplozję w rejonie portu. Z kolei na zdjęciach widać zwęglone szczątki jakiegoś dużego okrętu, wystające z wody koło nadbrzeża.

Później we wtorek ministerstwo obrony Rosji potwierdziło, że podczas nocnego ataku na port w Teodozji został trafiony duży okręt desantowy projektu 775 „Nowoczerkask”. Jednostka, wchodząca w skład Floty Czarnomorskiej, weszła do służby w 1987 roku. Jak podano, okręt został trafiony rakietami naprowadzanymi, wystrzelonymi przez ukraińskie bombowce frontowe Su-24. W momencie odpalenia rakiet, miały one operować około 125 km na północny-wschód od Mikołajewa.

Według ukraińskiego sztabu generalnego, lotnictwo taktyczne przeprowadziło atak z użyciem rakiet manewrujących nieokreślonego typu (prawdopodobnie Storm Shadow / SCALP). Celem był okręt desantowy Nowoczerkask.

Część źródeł ukraińskich podaje, że na statku mogły znajdować się systemy amunicji krążącej (drony-kamikadze) typu Shahed. Pojawiły się też domniemania, że podczas ataku uszkodzonych mogło zostać też parę innych rosyjskich jednostek.

⚡⚡⚡In the occupied #Crimean city of #Feodosia, the #Ukrainian military destroyed the #Russian landing ship “Novocherkassk”

This is reported by the commander of the Air Force Mykola Oleshchuk#Ukraine #crimea #Ukraina #ukrainecounteroffensive #UkrainianArmy #Russia pic.twitter.com/cZUczed7xZ

— 🇺🇦UkraineIntoucH🇺🇦 (@UkraineINtoucH) December 26, 2023