Zmasowany ostrzał Doniecka [+VIDEO]

W poniedziałek Donieckiem wstrząsnęło wiele eksplozji. Ucierpiała cywilna infrastruktura miasta.

„Centrum i obrzeża Doniecka dostały się w poniedziałek wieczór pod zmasowany ostrzał, ludzie zmuszeni są przeczekać atak w przejściach podziemnych” – zrelacjonowała rosyjska agencja informacyjna Interfax. Według przytaczanych przez nią wypowiedzi świadków, kilkadziesiąt pocisków rakietowych uderzyło w dzielnicę kijowską, kujbyszewską i woroszyłowską.

Przechodnie chowają się przed ostrzałem w przejściach podziemnych i piwnicach budynków mieszkalnych. W relacji Interfaxu mowa jest też o ostrzale prowadzonym z artylerii dużego kalibru. Agencja napisała, że na skutek tego zniszczonych zostało kilka domów.

Ukraiński portal Nowosti Donbassa zacytował oświadczenie organów nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej, według którego w ciągu dwóch godzin dzisiejszej nocy na Donieck wystrzelono ponad 300 pocisków. Separatyści ocenili, że „tak bezprecedensowa siła, gęstość i czas trwania uderzenia ogniowego” nie miały miejsca podczas całego konfliktu.

Najczęściej pociski spadała na zachód, północ i centrum miasta. Miały być wystrzeliwane z wyrzutni rakiet BM-21 „Grad”, „Uragan” oraz artylerii lufowej o kalibrze 155 i 152 mm.

Separatyści oskarżyli Siły Zbrojne Ukrainy o ostrzał. Ukraiński sztab zgrupowania walczącego w Donbasie nie skomentował sytuacji.

Because of the #Ukrainian shelling, a house is on fire opposite the Mayak market, Kyiv district. #Donetsk . pic.twitter.com/c40ikgXPA8 — Juan Sinmiedo (@Youblacksoul) June 13, 2022

Według Nowosti Donbassa pod ostrzałem znalazł się także Targ Majski w dzielnicy Budionnowskiej. Zginęło co najmniej trzech mieszkańców Doniecka, w tym 11-letni chłopiec i jego matka, a 13 osób zostało rannych. Agencja informacyjna RIA Nowosti twierdzi natomiast, że zginęły cztery osoby. Twierdzi ona, że jeden z pocisków trafił w Szpital Położniczy im. Wiszniewskiego.

Shelling in the area of ​​Vishnevsky’s hospital continues. pic.twitter.com/VlH61uiUdk — Juan Sinmiedo (@Youblacksoul) June 13, 2022

#Ukrainian artillery targets Maternity center as multiple explosions reported in Vishnevsky Hospital area, #Donetsk.

◾A major fire was also reported earlier at a depot, as well as in the territory of the municipal Donetsk City Water Canal enterprise. pic.twitter.com/TbLt0z5Ltp — Juan Sinmiedo (@Youblacksoul) June 13, 2022

Z nagrań jakie pojawiły się na portalach społecznościowych wynika, że płonęły budynki mieszkalne Doniecka.

⚡️#Ukraine – 20220613 – unknown place, #Donetsk, Donetsk Oblast – Reported around 21.50, series of explosions from shelling and airstrikes (1) pic.twitter.com/pr7GSbmwc7 — glosm eusec (@glosmeusec) June 13, 2022

