ISW: Rosyjskie ministerstwo obrony nie ma kontroli nad mobilizacją

Deklaracje rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu o tym, które kategorie rosyjskich mężczyzn zostaną zwolnione z częściowej mobilizacji, mogą nie odzwierciedlać intencji lub rozkazów prezydenta Rosji Władimira Putina – poinformował w sobotę Instytut Badań nad Wojną.

Według instytutu ​​urzędnicy rosyjskiego ministerstwa obrony osobiście udzielili nagany komisarzom wojskowym za zaniedbania w przeprowadzaniu mobilizacji i wysyłaniu wezwań w „nadmiarze” i wbrew wyraźnym wskazówkom ministerstwa dotyczącym zwolnień ze względu na wiek , niepełnosprawność lub inne czynniki ograniczające. Jak przekonuje ISW, niektórzy szefowie podmiotów federalnych przyznali, że zmobilizowali obywateli, którzy technicznie nie kwalifikują się do poboru.

„Odpowiedzialność za częściową mobilizację wydaje się być podzielona i złożona, prawdopodobnie przyczyniając się do zamieszania, dezorganizacji i naruszeń zobowiązań Szojgu dotyczących zwolnien z mobilizacji. Dekret mobilizacyjny określa, że ​​rosyjscy komisarze są odpowiedzialni za przeprowadzenie mobilizacji, podczas gdy ministerstwo ustala limity” – czytamy w raporcie.

Instytut Badań nad Wojną podaje, że komisarze wojskowi na ogół zachowują się tak, jakby otrzymali rozkazy, aby priorytetowo traktować dostarczanie ludzi do ośrodków szkoleniowych, a nie przestrzeganie wytycznych Szojgu, a pozornie niejasne łańcuchy odpowiedzialności za wykonanie dekretu mobilizacyjnego mogą być odpowiedzialne za rozbieżność między oświadczeniami Szojgu a działaniami komisarzy. Minister obrony z naciskiem powtórzył 21 września, że ​​mobilizacja jest częściowa i będzie opierać się wyłącznie na tych, którzy już są w rezerwie, z doświadczeniem bojowym i wojskowym, ale komisarze wojskowi nie zastosowali się do wskazówek, praktycznie od początku wydania rozkazu mobilizacyjnego.

Ciągłe doniesienia o komisarzach wojskowych przeprowadzających chaotyczne rozdawanie wezwań mobilizacyjnych wskazują, że odczuwają oni znaczną presję, aby jak najszybciej przeprowadzić mobilizację – podaje ISW. Ukraińskie źródła podały, że rosyjskie władze natychmiast mobilizują osoby na okupowanych obszarach Ukrainy po „nagrodzeniu” ich rosyjskimi paszportami za udział w pozorowanych referendach, zamiast czekać, aż aneksja sprawi, że mobilizacja kwalifikujących się mężczyzn na terenach okupowanych przez Rosję będzie legalna zgodnie z rosyjskim prawem. Ten pośpiech sugeruje, że komisarze wojskowi odczuwają presję, by przyspieszyć mobilizację, co nie znajduje odzwierciedlenia w oświadczeniach Szojgu. Zdaniem instytutu ministerstwo obrony Rosji najwyraźniej nie ma pełnej kontroli nad mobilizacją, co stawia pytania o to, którzy Rosjanie faktycznie zostaną zmobilizowani i jak skuteczna będzie zmobilizowana siła.

Kresy.pl/ISW