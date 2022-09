Jakuckie kobiety zaprotestowały przeciw mobilizacji tańcząc [+VIDEO]

W stolicy Jakucji miejscowe kobiety wyraziły swój sprzeciw wobec częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Rosji.

Do niecodziennego w formie protestu doszło Jakucku. Około 200 osób, głównie kobiet zebrało się w niedzielę na głównym placu miasta – Placu Ordżonikidze. Zgromadzenie było spontaniczne i odbywało się bez zezwolenia miejscowych władz, podał portal Yakutia.info.

Zgromadzone kobiety ustawiły się w kręgi i zaczęły skandować: „Nie dla ludobójstwa”. Trudno ocenić, czy odnosiło się to do działań wojsk rosyjskich na Ukrainie, czy raczej zagrożenia dla etnosu jakuckiego, ze względu na rozpoczęcie wcielania wielu Jakutów do tych wojsk. Kobiety skandowały także hasło „Nie dla wojny”, „Dajcie żyć naszym dzieciom” a także „Matki przeciwko wojnie”. Wzywały też przywódcę Republiki Sacha-Jakucji Ajsena Nikołajewa do wyjścia ku nim.

Kobiety skandowały zarówno w języku rosyjskim jak i jakuckim.

Uczestniczki protestu trzymały w rękach kartki z napisami „Nie oddamy ojców, mężów, braci”, „Nasi mężowie, ojcowie i bracie nie chcą zabijać innych mężów i ojców!”.

W pewnym momencie kobiety złapały się za ręce i zaczęły krążyć jak robi się to w tradycyjnym tańcu korowodowym Jakutów – osuohaj.

Funkcjonariusze policji szybko pojawili się na placu. Przez 40 minut wzywali protestujące do rozejścia się po czym przystąpili do zatrzymywania ich. W ciągu pięciu minut doszło do przerwania akcji.

W środę rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że na wniosek ministerstwa obrony podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Tłumaczył, że ma to na celu ochronę Rosji, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaznaczył też, że wojska rosyjskie działają „na linii kontaktowej”, ciągnącej się na ponad 1000 km i przeciwstawiają się de facto „całej machinie wojennej kolektywnego Zachodu”.

Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu poinformował, że w ramach ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji, do wojska zostanie powołanych 300 tys. rezerwistów. Zaznaczył też, że częściowa mobilizacja przewiduje powołanie do wojska tych tych, którzy odbyli już służbę wojskową i posiadają odpowiednie specjalności wojskowe. Minister zapewnił też, że poborowi, którzy już odbywają służbę, nie będą wysyłani do walki na Ukrainę. Ponadto, mobilizacji nie podlegają studenci.

W dniu ogłoszenia mobilizacji w Rosji doszło do niewielkich protestów w kilkudziesięciu miastach, które masowe rozmiary przybrały w Moskwie i Petersburgu.

yakutia.info/kresy.pl