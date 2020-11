Środowiska proaborcyjne ułożyły napis „dom szatana” przed budynkiem krakowskiej kurii

Środowiska proaborcyjne ułożyły w niedzielę przed kurią na ul. Franciszkańskiej w Krakowie, pod oknem papieskim, napis „Dom szatana”. Hasło powstało z liter, które były trzymane w rękach przez 10 ubranych na czarno osób.

Przedstawiciele środowisk proaborcyjnych ułożyli w niedzielę przed kurią na ul. Franciszkańskiej w Krakowie, pod oknem papieskim, napis „Dom szatana” – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Na miejscu pojawiła się policja. „Wylegitymowaliśmy 11 uczestników milczącego protestu. Nikt nie został ukarany” – poinformowała Barbara Szczerba z biura prasowego małopolskiej policji.

W swoim manifeście uczestnicy protestu wyrazili opinię, że napis miał nawiązywać do „bezczelności, bezwstydności i bezkarności polskich biskupów”.

„Ten szatan ma twarz i imię – i to on właśnie mieszka przy ul. Franciszkańskiej 3” – oświadczyli.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski skierował w sobotę list do kapłanów. Podkreślił, że znajdują się oni na pierwszej linii zmagań o cywilizację miłości.

Przywołał także fragment Listu św. Pawła do Efezjan. Apostoł wezwał w nim do walki nie przeciw „krwi i ciału”, lecz „przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”, a także do „wzięcia na siebie pełnej zbroi Bożej”, „hełmu zbawienia i miecza Ducha, to jest słowa Bożego”, „aby w dzień zły zdołać się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko”.

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których w ostatnim tygodniu doszło do wielu aktów profanacji w świątyniach.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl