500 mln euro na zbrojeniówkę w UE. Polski przemysł otrzyma tylko pół procent tej kwoty

KE zdecydowała o przekazaniu koncernom zbrojeniowym 500 mln euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej. Polski przemysł otrzyma jedynie pół procent z tej kwoty. Tymczasem poseł PiS Bogdan Rzońca przekazał, że niemieckie firmy miałyby otrzymać 160 mln euro. W części mediów ukazały się nieco inne dane.

Chodzi o dostarczenie większej liczby pocisków Ukrainie i uzupełnienie zapasów państw Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu na ten cel europejskim koncernom zbrojeniowym 500 mln euro. Polskiej zbrojeniówce przypadły 2 mln euro, a niemieckiej – ponad 160 mln.

“Akt o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP) wchodzi w życie! Inwestujemy 500 mln euro w 31 projektów (z dziedziny) przemysłu zbrojeniowego, aby zwiększyć produkcję amunicji. Po raz pierwszy wykorzystujemy budżet UE do wspierania zdolności produkcyjnych (tego) przemysłu. Sygnał, który wysyłamy, jest jasny: Europa jest gotowa produkować więcej, szybciej i razem” – oświadczył w piątek Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Polskiej zbrojeniówce przypadły 2,1 mln euro z tej kwoty. Otrzyma go spółka PGZ Dezamet.

Głównym beneficjentem programu w UE okażą się prawdopodobnie Niemcy.

Europoseł PiS Bogdan Rzońca podał, że niemiecki przemysł zbrojeniowy mógłby otrzymać 121 mln euro. Dodatkowo niemiecki koncern Rheinmetall na Węgrzech – 22 mln euro oraz kolejne 25 mln euro w Hiszpanii.

Jak Unia Europejska🇪🇺 podzieli 500 mln € na obronność w ramach programu #ASAP : Polska 🇵🇱… 2,1 mln (Dezamet) Niemcy 🇩🇪 121 mln ❗️

➕

Rheinmetall 🇩🇪Węgry – 22 mln

Rheinmetall 🇩🇪Hiszpania – 25 mln

🟰

Największym beneficjentem Niemcy i niemieckie firmy, kogo to jeszcze dziwi⁉️ pic.twitter.com/c6voSntKWD — Bogdan Rzońca (@Bogdan_Rzonca) March 16, 2024

Na stronie KE podano, że 13 mln euro otrzymają z kolei norweskie firmy (kraj spoza UE).

Na stronie KE opisano wyżej wymienione dane jako propozycje związane z częścią zgłoszonych wniosków.

Portal Money.pl i PAP podały nieco inne dane. Wynika z nich, że najwięcej otrzyma norweski przemysł zbrojeniowy (kraj spoza UE), a niemieckie firmy otrzymają 85 mln euro, zaś kolejne 47 mln euro firmy niemiecko-rumuńskie.

Jak czytamy, podział finansów wygląda następująco:

87,6 mln euro norweskie firmy,

27 mln euro węgierskie firmy,

32,5 mln euro fińskie firmy,

38 mln euro francuskie firmy,

23,8 mln euro hiszpańskie firmy,

19 mln euro szwedzkie firmy.

włosko-francusko-norwesko-fińsko-łotewskie konsorcjum dostanie ok. 41,3 mln euro,

grecko-słowackie 23,4 mln euro,

niemiecko-rumuńskie 47 mln euro,

francusko-szwedzkie 47 mln euro.

Do sprawy odniósł się były rzecznik Agencji uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek. “Jeśli to są kwoty na zwiększanie mocy produkcyjnych, a nie na realizację zamówień (tu możnaby jeszcze jakoś wyjaśnić dysproporcje, ale nie aż takie – te promile dla polskich podmiotów są po prostu śmieszne) to mamy do czynienia z prawdziwą dbałością Komisji Eurpejskiej o “najbardziej potrzebujące” i “najwłaściwsze” firmy zajmujące się produkcją środków bojowych w Europie” – napisał na platformie X.

Jeśli to są kwoty na zwiększanie mocy produkcyjnych, a nie na realizację zamówień (tu możnaby jeszcze jakoś wyjaśnić dysproporcje, ale nie aż takie – te promile dla polskich podmiotów są po prostu śmieszne) to mamy do czynienia z prawdziwą dbałością Komisji Eurpejskiej o… — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) March 16, 2024

Przeznaczone środki mają umożliwić europejskiemu przemysłowi obronnemu zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 mln pocisków rocznie do końca 2025 roku.

Zobacz także: UE przyznaje, że nie dostarczy Ukrainie obiecanego miliona sztuk amunicji w wyznaczonym terminie

money.pl / ec.europa.eu / Kresy.pl