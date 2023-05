Przewodniczący parlamentu Węgier: za zakarpacką społecznością stoi cały naród węgierski

Ukraińscy politycy muszą wiedzieć, że za zakarpacką społecznością węgierską stoi cały naród węgierski, a państwo węgierskie nie zrezygnuje z obrony ich interesów mimo wszelkich nacisków – powiedział w piątek w Budapeszcie przewodniczący parlamentu László Kövér.

Jak poinformował portal Daily News Hungary, przewodniczący parlamentu László Kövér powiedział w piątek, że ukraińscy politycy muszą wiedzieć, że za zakarpacką społecznością węgierską stoi cały naród węgierski, a państwo węgierskie nie zrezygnuje z obrony ich interesów mimo wszelkich nacisków.

Kövér podkreślił, że sprawa zakarpackich Węgrów nie jest jedynie sprawą mniejszości, ale egzystencjalną w najściślejszym tego słowa znaczeniu, podobnie jak sprawa rodzimych społeczności mniejszościowych, które stanowią ponad jedną dziesiątą ludności Europy.

Zobacz też: Zakarpacie: Ukraińcy zastąpili tryzubem węgierski symbol narodowy na pomniku w Mukaczewie

Kövér argumentował, że wojna na Ukrainie nie zaczęła się od pierwszego rosyjskiego wystrzału w lutym ubiegłego roku, ale kiedy czołowi rosyjscy politycy zakwestionowali niepodległość narodu ukraińskiego, istnienie niezależnego języka i kultury ukraińskiej, otwarcie wyrażając pogląd, że to, co jest Ukrainą, trzeba zrusyfikować.

Tego samego dnia minister Gergely Gulyás stwierdził, że prawa mniejszości narodowych są integralną częścią europejskich wartości. Minister zaznaczył, że choć Węgry solidaryzują się z Ukrainą, to powinny stać na straży podstawowych wartości europejskich oraz szanować prawa jednostki i społeczności, wzywając do pokoju i przywrócenia praw na Zakarpaciu.

At the Forum of Hungarian Representatives of the Carpathian Basin (KMKF) plenary session today Minister Gergely Gulyás stated that national minority rights are an integral part of European values. The Minister noted that while Hungary stands in solidarity with Ukraine, they… pic.twitter.com/0283gylUs6

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 19, 2023