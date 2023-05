Niemiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie otrucia dwóch uchodźców z Rosji

Biden przekazał przywódcom państw G7, którzy biorą udział w spotkaniu w japońskiej Hiroszimie, że USA będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. "Wojska amerykańskie również będą szkolić ukraińskich pilotów w obsłudze odrzutowców" - oświadczył Jake Sullivan, cytowany w sobotę przez BBC. Wyrażą też zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców. Istnieje jednak warunek.

"Dostarczyliśmy to, co obiecaliśmy Ukrainie do przeprowadzenia efektywnej ofensywy. (...) Dotarliśmy do momentu, w którym nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i powiedzieć czego Ukraina będzie potrzebować, jako część przyszłej siły do ​​obrony przed rosyjską agresją" - powiedział Sullivan.