Chiny ostrzegają nowy niemiecki rząd

Chiny ostrzegły nowy rząd koalicyjny Niemiec, aby ten nie ingerował w sprawy Tajwanu, Hongkongu i Xinjiang – poinformował w czwartek portal South China Morning Post.

Jak poinformował w czwartek portal SCMP, Chiny ostrzegły nowy rząd koalicyjny Niemiec, aby ten nie ingerował w sprawy Tajwanu, Hongkongu i Xinjiang. Wezwały do trzymania się wcześniejszej przyjaznej polityki po tym, jak ujawniono ostrzejszy program wobec Chin. Socjaldemokrata Olaf Scholz ogłosił w środę porozumienie w sprawie utworzenia rządu z Partią Zielonych i Wolną Partią Demokratyczną (FDP), zastępując kanclerz Angelę Merkel.

Oczekuje się, że rząd zostanie zaprzysiężony w przyszłym miesiącu z kluczowymi stanowiskami w rządzie wypełnionymi osobami negatywnie nastawionymi systemu obowiązującego w Chinach. 177-stronicowa umowa koalicyjna zawiera kilkanaście odniesień do Chin i po raz pierwszy wspomina o łamaniu praw człowieka w Xinjiang, erozji praw w Hongkongu i kwestii Tajwanu.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian powiedział w środę, że Chiny przywiązują wielką wagę do wszechstronnego strategicznego partnerstwa z Niemcami, odnotowując przyszłoroczną 50. rocznicę oficjalnych związków.

„Mam nadzieję, że nowy rząd Niemiec będzie kontynuował swoją pragmatyczną politykę wobec Chin” – powiedział.

Zhao dodał, że Xinjiang i Hongkong są sprawami wewnętrznymi Chin i powiedział w odniesieniu do Tajwanu: „Wszystkie poprzednie rządy niemieckie podtrzymały politykę jednych Chin i mam nadzieję, że nowy rząd niemiecki będzie nadal przestrzegał tej polityki”.

W umowie koalicyjnej zapisano, że Niemcy chcą „rozwijać relacje z Chinami w wymiarze partnerstwa, kształtowania konkurencji i rywalizacji systemowej”, a tam, gdzie to możliwe, będą dążyć do współpracy z Chinami „w oparciu o prawa człowieka”.

Zobacz też: Niemcy: nowa koalicja chce „federalnego państwa europejskiego”

„W ramach unijnej polityki jednych Chin popieramy faktyczny udział demokratycznego Tajwanu w organizacjach międzynarodowych” – czytamy w wynegocjowanym tekście umowy koalicyjnej. „Wyraźnie zajmujemy się naruszeniami praw człowieka w Chinach, szczególnie w Xinjiang. Należy przywrócić zasadę „jeden kraj, dwa systemy” w Hongkongu”.

Jak pisaliśmy, w podpisanej w środę umowie koalicyjnej znalazł się postulat odejścia od energii z węgla do 2030 roku i przestawienia do tego czasu 80 proc. gospodarki na energię odnawialną. Nowa koalicja przewiduje ukłon wobec tysięcy Turków, obiecując obywatelstwo niemieckie po pięciu latach i zezwolenie na podwójne obywatelstwo. Strony umowy zgodziły się też przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o azyl, łączenie rodzin uchodźców oraz repatriację osób, którym nie udało się uzyskać azylu. Umowę koalicyjną muszą jeszcze zaakceptować partyjne konferencje SPD i FDP a także członkowie Zielonych. Oczekuje się, że Scholz zostanie wybrany na kanclerza przez Bundestag około 8 grudnia, co zakończy 16 lat rządów Merkel.

Przypomnijmy, że wrześniowe wybory do Bundestagu wygrało SPD, zdobywając 25,7 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło CDU/CSU z wynikiem 24,1 proc. – dla ugrupowania kanclerz Angeli Merkel był to najgorszy wynik w historii. W parlamencie trzecią siłę stali się Zieloni z poparciem 14,8 proc., co jest najlepszym wynikiem tej partii w historii. Liberałowie z FDP również poprawili swoją pozycję w porównaniu do poprzednich wyborów – zdobyli oni 11,5 proc. Populistyczna AfD straciła pozycję trzeciej siły w parlamencie uzyskując 10,3 proc. głosów. Na Lewicę zagłosowało 4,9 proc. wyborców.

Kresy.pl/SCMP