NATO uznało Rosję za „najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie”

Jak podała w środę agencja PAP, w dokumencie uzgodnionym przez przywódców państw NATO na szczycie w Madrycie Rosję uznano za „najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim”. To zmiana, ponieważ wcześniej Rosja była uznawana w dokumentach NATO za „strategicznego partnera” Sojuszu.

Uczestnicy szczytu zdecydowali także o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do przystąpienia do NATO.

„Dzisiaj zdecydowaliśmy zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w NATO” – oświadczyli przywódcy NATO w swojej deklaracji po tym, jak Turcja wycofała weto w sprawie przystąpienia tych państw do Sojuszu. Zdaniem agencji Reutera ratyfikacja przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO w parlamentach wszystkich państw sojuszniczych może potrwać nawet rok.

Uczestnicy szczytu w Madrycie „w najostrzejszych słowach” potępili rosyjską inwazję na Ukrainę. „To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Przerażające okrucieństwo Rosji spowodowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające kobiety i dzieci. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę” – oświadczyli przywódcy państw NATO. Rosję wezwano do natychmiastowego przerwania wojny i wycofania się z Ukrainy, a Białoruś do zakończenia swojego współudziału w wojnie. „Sojusznicy ściśle współpracują, aby wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz umożliwienia eksportu ukraińskiego zboża i złagodzenia światowego kryzysu żywnościowego” – stwierdzili także natowscy liderzy.

Na szczycie NATO uzgodniło długoterminowy pakiet wsparcia dla Ukrainy, oprócz miliardów dolarów już zadeklarowanych w postaci broni i wsparcia finansowego.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że broń nadal będzie dostarczana do Kijowa. „Przesłanie brzmi: będziemy to robić – i to intensywnie – tak długo, jak będzie to konieczne, aby umożliwić Ukrainie obronę” – powiedział Scholz.

W tym samym dokumencie planistycznym, w którym Rosję nazwano zagrożeniem, po raz pierwszy wymieniono Chiny jako „wyzwanie”.

