Niemieckie landy sprzeciwiają się budowie elektrowni jądrowej w Polsce

Jak przekazały niemieckie media, Brandenburgia wraz z Saksonią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim sprzeciwia się budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Poinformowało o tym we wtorek Ministerstwo Środowiska Brandenburgii.

W ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie trzy landy postawiły się przeciwko elektrowni jądrowej. Przekonują: „Na tle niszczycielskich awarii jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie plany dalszego wykorzystania energii jądrowej powinny być porzucone w interesie ludności i środowiska wszystkich krajów nadbałtyckich”.

Pod koniec października premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję w sprawie budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Poinformował, że zajmie się tym amerykański koncern Westinghouse.

Niedługo po tym Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie dotyczące współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej.

Należy zaznaczyć, że na początku listopada br. dziennik „Rzeczpospolita” napisał, iż pojawiły się różnice zdań między Polską a amerykańskim dostawcą technologii Westinghouse co do jego zaangażowania kapitałowego w spółkę mającą budować elektrownię jądrową. „Oczekiwaliśmy, że Amerykanie obejmą do 49 proc. udziałów w spółce celowej. Amerykanie chcą mieć znacznie mniejszy wkład” – gazeta cytuje rządowe źródło. Amerykański partner zaproponował 10 proc.

Akcjonariuszem spółki celowej z przynajmniej 51-proc. udziałem mają być Polskie Elektrownie Jądrowe, w których Skarb Państwa ma 100 proc. USA proponują w zamian za niski wkład własny zaangażowanie instytucji wspierających inwestycje amerykańskie na rynkach eksportowych. U.S. International Development Finance Corporation (DFC) oraz U.S. EXIM Bank miałyby zaoferować Polskim Elektrowniom Jądrowym do 17 mld dol. kredytu na preferencyjnych warunkach.

