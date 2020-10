Ofiary śmiertelne po protestach w Nigerii

Przeciwnicy władz twierdzą, że wysłani na ulice Lagos żołnierze oddali strzały wprost do tłumu protestujących.

W Nigerii trzeci tydzień trwają protesty przeciw obecnymu obozowi rządzącemu. Zaczęły się one od żądań rozwiązania specjalnej jednostki policji SARS oskarżanej przez niektórych obywateli o wymuszenia, tortury i zabójstwa. Jednak ruch protestacyjny zdążył już przyjąć szerszą agendę polityczną i kontynuuje manifestacje. O kolejnej fali wystąpień ulicznych w największym mieście Nigerii i Afryki – Lagos pisaliśmy we wtorek.

Jak podają środki masowego przekazu we wtorek na skutek interwencji wojska doszło do ofiar śmiertelnych. Według BBC strzały w stronę protestujących w dzielnicy Lekki oddali osobnicy w cywilnych ubraniach. Natomiast Al Jazeera przytoczyła reakcję świadka zdarzenia – 28-latniego Agbooli Fabiyi. „Nigdy nie myśleliśmy, że zaczną do nas strzelać, ponieważ zachowywaliśmy się pokojowo i nie mieliśmy broni” – stwierdził zacytowany przez katarską telewizję uczestnik protestów. Powiedział on, że żołnierze początkowo oddali strzały w powietrze, ale następnie mierzyli już wprost w tłum.

Al Jazeera powołuje się na inne relacje o strzelaninie jakie miały pojawić się na portalach społecznościowych oraz innych środkach masowego przekazu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Amnesty Interantional twierdzi, że w czasie wtorkowych protestów w Lagos zginęło co najmniej 12 osób, zarówno w dzielnicy Lekki jak i Alausa. Miejscowe władze inaczej przedstawiają przebieg wydarzeń. Zwierzchnik władz regionalnych w Lagos Babajide Sanwo-Olu twierdzi, że wtorkowe protesty i interwencja sił bezpieczeństwa pociągnęły za sobą tylko jedną ofiarę śmiertelną. Sanwo-Olu mówił o obecności żołnierzy w dzielnicy Lekki, czemu z kolei zaprzeczyło dowództwo nigeryjskiej armii.

Jak podaje Al Jazeera w środę w Lagos nadal dochodziło do wystąpień społecznych. Zaktywizowały się także grupy kryminalne. W mieście słychać było strzały.

aljazeera.com/bbc.com/kresy.pl