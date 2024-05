Maciej Thorz z Ministerstwa Infrastruktury stwierdził, że rząd “nie planuje budowy polskiej mocarstwowości w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze”.

Deklaracja taka padła podczas panelu dotyczącego zasobów wodnych na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

“Nie zamierzamy – z tego, co mi wiadomo – kontynuować budowy Polski mocarstwowej w oparciu o zwiększenie żeglowności na Odrze po to, żeby przemysłowo traktować rzeki. My do rzek podchodzimy z szacunkiem i chcemy je traktować podmiotowo jako dobro naturalne, które zostało nam dane i musimy je przekazać przyszłym pokoleniom” – powiedział Thorz, który jest zastępcą dyrektora departamentu gospodarki wodnej w resorcie infrastruktury.

Rząd PiS na kilkanaście dni przed wyborami z października 2023 roku przyjął “Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030”, który zakłada realizację działań o łącznej wartości 2,3 mld zł. Zapisano w nim m.in. inwestycje w rewitalizację istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej oraz modernizację floty.

Jak zapewnił Thorz, obecnie priorytetem Ministerstwa Infrastruktury i całego rządu jest renaturyzacja wód, czyli przywracanie ciekom i zbiornikom wodnym – przekształconym przez działalność człowieka – stanu zbliżonego do naturalnego.

Jak informowaliśmy, ministerstwo klimatu i środowiska potwierdziło, że niedługo powstanie zespół roboczy, który opracuje założenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Powstanie nowego parku narodowego zablokuje de facto plany rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze, za czym lobbowały m.in. organizacje ekologiczne, które działają w Polsce dzięki pieniądzom niemieckiego ministerstwa środowiska.

W skład powołanej grupy roboczej wejdą przedstawiciele gmin (Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino), reprezentanci województwa i inicjatorzy pomysłu utworzenia tego parku narodowego.

Przypomnijmy, że na początku br. wobec zarzutów o promowanie niemieckich interesów w Polsce grupa “Czas na Odrę” (działająca w Polsce m.in. dzięki pieniądzom niemieckiego ministerstwa środowiska) postanowiła przedstawić alternatywną drogę żeglugi śródlądowej prowadzącą głównie przez Niemcy.

Internauci zwracali uwagę, że stowarzyszenie w przeszłości prowadziło akcję propagandową wymierzoną w budowę zbiorników retencyjnych w Wielkopolsce mających służyć także do chłodzenia reaktorów atomowych.

Udrożnienie Odry i rozwój żeglugi śródlądowej, a także planowana rozbudowa portu w Świnoujściu, od lat wzbudzają sprzeciw Niemców. W sprawie tego ostatniego niemieckie władze samorządowe, europosłowie i organizacje ekologiczne mieli obawy o przyrodę i turystykę, która w ich ocenie mogłaby ucierpieć po uruchomieniu nowego terminala. Ostatecznie udało się jednak dojść do porozumienia ze stroną niemiecką w toku postępowania transgranicznego.

Zwracaliśmy uwagę, że pomimo ustępstw Polski Niemcy byli przez długi czas przeciwni polskim planom budowy portu w Świnoujściu. Strona niemiecka podkreślała, że inwestycja to element “budowania konkurencji z portem kontenerowym w Hamburgu”, która przyniesie “szkody gospodarcze” Niemcom.

W temacie udrożnienia Odry w celu umożliwienia prowadzenia żeglugi śródlądowej spór także trwa od dłuższego czasu. W sierpniu 2022 roku ministerstwo środowiska Niemiec zwróciło się o wstrzymanie robót, zaś w listopadzie Brandenburgia skierowała pozew do Sądu Administracyjnego w Warszawie. Działaniom państwa niemieckiego towarzyszy regularna akcja propagandowa grup ekologicznych finansowanych z niemieckich pieniędzy.

Jedną z najbardziej użeglownionych rzek w Europie jest niemiecki odcinek Renu. Przeprowadzono na nim w latach 1817-1876 proces regulacji na ogromną skalę. Rzeka finalnie skróciła swój bieg o ponad 80 km.

