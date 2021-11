Deutsche Bahn buduje nowoczesny most nad Odrą

16 listopada 2021 r. odbyło się symboliczne położenie kamienia węgielnego pod most kolejowy na granicy polsko-niemieckiej na Odrze – poinformował portal Railtarget.eu.

W uroczystości wzięli udział Jakub Kapturzak, Naczelnik Wydziału Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Ronald Pofalla, Członek Zarządu Deutsche Bahn, Dietmar Woidke (SPD), Premier Brandenburgii, Gernot Schmidt (SPD), starosta regionu Märkisch-Oderland, Hugo Gratz, kierownik wydziału kolei w Federalnym Ministerstwie Transportu i Guido Beermann (CDU), minister infrastruktury Brandenburgii. Rząd federalny inwestuje w tę budowę około 65 milionów euro.

„Ten most jest symbolem zrastania się Europy – w duchu Europejskiego Roku Kolei. Pierwsze pociągi przejadą po tej konstrukcji już pod koniec 2022 roku, dzięki czemu dojeżdżający do pracy będą wygodnie i przyjaźnie nastawieni do obu krajów. Jestem tak samo entuzjastycznie nastawiony do filigranowej architektury mostu, jak do szybkości, z jaką jest budowany: dobry rok na rekord” – powiedział Ronald Pofalla, członek zarządu ds. infrastruktury w DB.

Dr Michael Güntner, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w ramach przygotowań do wydarzenia, powiedział również: „Infrastruktura transgraniczna łączy Europę. Tym bardziej cieszę się, że dzięki nowym materiałom budowlanym i innowacyjnej konstrukcji wyznaczamy nowe standardy na całym świecie pod względem wydajności i ochrony środowiska na tym historycznie ważnym przejściu przez rzekę, a tym samym pokazujemy potencjał do rozbudowy infrastruktury kolejowej jutra”.

Po zakończeniu budowy nowego mostu podróżni mogą ponownie korzystać z RB26 z Berlina przez Münchebergdo Kostrzyna. Od końca 2020 r. kursuje autobus zastępczy z Küstrin-Kietz ze względu na prace przygotowawcze i prace budowlane. Pociągi będą mogły przejeżdżać przez nowy most z prędkością 120 km/h. Wcześniej przez kilka lat było to tylko 30 km/h.

Kresy.pl/Railtarget.eu