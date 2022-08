Wiceminister: Niemcy blokują kolejną polską inwestycję

Władze niemieckich landów blokują istotne polskie inwestycje infrastrukturalne. Brandenburgia sprzeciwia się odbudowie ostróg regulujących Odrę, powołując się na ochronę środowiska, Meklemburgia z kolei blokuje budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Rząd Meklemburgii wspierał Rosję i Gazprom w ochronie gazociągu Nord Stream 2 – przypomniał we wtorek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Niemiecka Brandenburgia blokuje polską inwestycję mającą na celu poprawę regulacji rzeki Odry w jej dolnym biegu – zwrócił uwagę we wtorek na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Chodzi o budowę tzw. ostróg, które służą regulacji rzeki. Wiceminister wyraził opinię, że mowa raczej o odbudowie wcześniej istniejących ostróg, ponieważ nie ma mowy o poważnej interwencji i zupełnej zmianie środowiska Odry.

„To o tyle kuriozalne, że te inwestycje zostały podpisane jeszcze przez Ewę Kopacz w ramach wspólnego porozumienia z Niemcami. (…) Blokada tej inwestycji, to rzecz naszym zdaniem kompletnie nieracjonalna. Oczywiście główny powód to rzekome działania ekologiczne. My nie widzimy w tym żadnych działań negatywnych ekologicznie, ponieważ Odra już od dawna tak wyglądała i wygląda. Zresztą to jest chyba najbardziej ekologiczny sposób realizacji możliwości utrzymania tej rzeki” – wskazał Marek Gróbarczyk.

Jego zdaniem najgorsze w opisywanej sprawie jest to, że wstrzymanie inwestycji nakazał polski sąd. Zapowiedział odwołanie w tej sprawie. Wyraził opinię, że inwestycja zostanie zrealizowana.

„Do tego dokłada się z kolei Meklemburgia, która wnosi uwagi i chce zablokować budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, terminala, który jest obecnie projektowany i jesteśmy na ostatnim etapie – podpisania umowy już z wykonawcą i operatorem, czyli Portem Szczecin-Świnoujście” – podkreślił wiceminister.

Rząd Meklemburgii wspierał Rosję i Gazprom w ochronie gazociągu Nord Stream 2 – przypomniał Gróbarczyk.

Informowaliśmy, że rząd niemieckiego landu Meklemburgia chce zablokować budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Niemieccy Zieloni twierdzą, że budowa portu wywoła negatywne konsekwencje dla ochrony środowiska.

Minister ds. gospodarki Meklemburgii Reinhard Meyer zagroził na początku lipca blokadą polskiego transportu towarowego przez wyspę Uznam, jeśli Polska nie spełni żądań niemieckiego landu.

