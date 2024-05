Izrael przejął kontrolę nad przejściem granicznym w Rafah [+VIDEO]

Izraelskie czołgi przejęły kontrolę nad łączącym Strefę gazy z Egiptem przejściem granicznym w Rafah, blokując napływ pomocy humanitarnej. Wcześniej Izrael zbombardował cele rejonie miasta.

We wtorek rano stacja Al-Jazeera podała, że siły izraelskie przejęły „kontrolę operacyjną” nad przejściem granicznym w Rafah, łączącym Strefę Gazy z Egiptem. Nocą Izrael wysłał tam swoje czołgi. Ponadto, wstrzymano również napływ pomocy humanitarnej tą drogą. Strona izraelska twierdzi, że to efekt uzyskania informacji wywiadowczych, według których szlak humanitarny był używany „dla celów terrorystycznych”.

Wcześniej w nocy z poniedziałku na wtorek Izrael przeprowadził naloty w rejonie Rafah, głównie na wchodzie. Izraelscy wojskowi twierdzą, że zaatakowali różne cele Hamasu, zabijając około 20 członków tej organizacji. Strona palestyński twierdzi z kolei, że w wyniku nalotów na Rafah zginęło co najmniej dwanaście osób. Ponadto, Izraelczycy zbombardowali dom na zachód od miasta. Zginęły trzy osoby.

Pojawiły się też nagrania, mające przedstawiać wkroczenie izraelskich czołgów. Na jednym z nich widać czołg rozjeżdżający instalację z napisem “I love Gaza”, w tle słychać serie z karabinu maszynowego.

