“Ekstremistyczny rząd Netanjahu”. Bernie Sanders przeciw przekazaniu 10 mld dolarów Izraelowi

Senator Bernie Sanders wystąpił przeciwko przyznaniu Izraelowi około 10 miliardów dolarów pomocy wojskowej USA. Izraelski rząd określił zaś mianem “ekstremistycznego”.

Sanders wypowiadał się w poniedziałek w Senacie USA. “Nie sądzę, że powinniśmy przeznaczać ponad 10 miliardów dolarów dla prawicowego ekstremistycznego rządu Netanjahu, aby kontynuował swoje obecne działania wojskowe” – oświadczył amerykański senator, cytowany przez NBC News.

“To, co robi rząd Netanjahu, jest niemoralne, stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i Stany Zjednoczone nie powinny być współwinne tych działań” – podkreślił.

At a time when some 16,000 Palestinians have been killed in the last 2 months, two-thirds women and children, & 1.8 million displaced from their homes, NO. I don’t think it’s a good idea to hand another $10 billion to Israel’s right-wing extremist government no strings attached. pic.twitter.com/TvO5to6BjI

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 5, 2023