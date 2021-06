Negocjacje w sprawie wznowienia JCPOA już w bieżącym tygodniu

Strona amerykańska ujawniła, że rozmowy o powrocie do porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego rozpoczną się jeszcze w bieżącym tygodniu.

O rychłym rozpoczęciu rozmów w sprawie wznowienia porozumienia JCPOA poinformowała w środę zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman. „Wiem, że negocjacje rozpoczną się ponownie w najbliższy weekend” – wiceszefowa amerykańskiej dyplomacji powiedziała w czasie wideokonferencji zorganizowanej przez think-tank German Marshall Fund.

„Myślę, że poczyniono duże postępy, ale z własnego doświadczenia, dopóki nie zostanie dopracowany ostatni szczegół, to znaczy zapięty, nie będziemy wiedzieć, czy mamy porozumienie” – oceniła perspektywę porozumienia Sherman.

Cytująca jej słowa agencja informacyjna Reutera przypomniała, że pięć rund negocjacji miedzy Amerykanami a Irańczykami odbyło się jeszcze w kwietniu, ale nie miały one charakteru bezpośrednich rozmów, strony rozmawiały przez pośredników. Jednak wciąż pozostaje wiele przeszkód, które sprawiają, że wznowienie JCPOA jest wciąż odległe, jak twierdzą anonimowe źródła na jakie powołuje się Reuter – dwaj irańscy urzędnicy i dwaj analitycy.

Istotnym czynnikiem są wybory prezydenckie w Iranie, jakie odbędą się 18 czerwca. Mogą one doprowadzić do zastąpienia Hassana Rowhaniego, który promował pierwotną umowę i pozostaje jej zwolennikiem, na polityka bardziej radykalnego, któremu na kompromisie z USA nie zależy. Tego zdania jest również zastępca sekretarza stanu USA.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku. Administracja Joe Bidena stawia Iranowi kolejne warunki jakie musi włączyć do porozumienia i których ma przestrzegać.

