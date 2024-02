Zapasy poważnie wzbogaconego uranu w Iranie zmniejszyły się

Irańskie zapasy uranu wzbogaconego do poziomu bliskiego do uzyskania broni jądrowej są na razie zbyt szczupłe, by przeprowadzić w praktyce tę procedurę.



Chociaż Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) stwierdziła, że wzbogacanie uranu przez Iran do POZIOMU 60 procent okresowo zmniejszyło tempo. Iran rozcieńczył więcej niż wyprodukował w ciągu ostatnich trzech miesięcy, jak wynika z jednego z dwóch poufnych raportów kwartalnych dla państw członkowskich, podał we wtorek za agencją Reutera portal Middle East Monitor.



W raportach MAEA nie podano powodu “rozcieńczenia” 31,8 kg materiału wzbogaconego aż do 60 proc., po czym stan zapasów spadł o szacunkowo 6,8 kg od ostatnich takich raportów kwartalnych do 121,5 kg, podał portal. „Na początku roku zdecydowali się na down-downling… Kilka tygodni później przeprowadzili kolejny down-downling, tym razem w mniejszej ilości” – powiedział anonimowy starszy dyplomata zapytany o raporty, do których dotarła agencja Reutera. „Może nie chcą zwiększać napięć [z Zachodem]. Może mają z kimś umowę. Nie wiemy.” – spekulował dyplomata.



Pod koniec ubiegłego roku Iran miał wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do 60 proc. czystości niemal w ilości wystarczającej do rozpoczęcia budowy trzech bomb atomowych. Posiada również zapasy uranu wzbogaconego do niższych poziomów, dające perspektywę rozbudowy arsenału. Iran zaprzecza, jakoby miał takie zamiary. Mocarstwa zachodnie twierdzą, że nie ma cywilnego uzasadnienia dla tak wysokiego wzbogacenia.

Iran spowolnił w zeszłym roku wzbogacanie uranu do poziomu 60 proc. czystości, co według dyplomatów było prawdopodobnie wynikiem tajnych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, które doprowadziły do uwolnienia obywateli USA aresztowanych w Iranie, jako podejrzani o przestępstwa.

Jednak w listopadzie Iran powrócił do tempa wzbogacania sprzed spowolnienia, z tempa wynoszącego 3 kg do 9 kg, jak napisano w grudniowym raporcie MAEA. Szef agencji , Rafael Grossi, powiedział w zeszłym tygodniu agencji Reuters, że od końca ubiegłego roku tempo to spadło do około 7 kg miesięcznie, jednak obecnie znów wróciło ono do pułapu 9 kg miesięcznie.

Jak twierdzi Middle East Monitor tajne rozmowy z Waszyngtonem dobiegły końca i nie ma nadziei na ich wznowienie w obliczu wojny Izraela przeciw Palestyńczykom, twierdzą dyplomaci. Niewiele też wskazuje na to, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są gotowi podjąć działania, takie jak forsowanie rezolucji przeciwko Iranowi na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady Gubernatorów MAEA.

Na mocy porozumienia z mocarstwami światowymi z 2015 roku (JCPOA) Iran zobowiązał się wzbogacać uran jedynie do 3,67 proc. Iran przestrzegał porozumienia do czas aż w 2018 r. ówczesny prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tej umowy i ponownie nałożył sankcje na bliskowschodni kraj. Po tym Irańczycy zaczęli wzbogacać uran do poziomu znacznie przekraczającego zakładanego przez JCPOA.

Jak napisaliśmy w zeszłym tygodnia Irańczycy odmawiają obecnie inspektorom MAEA wstępu do swoich instalacji atomowych.

middleeastmonitor.com/kresy.pl