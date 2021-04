Postęp w rozmowach w sprawie irańskiego programu atomowego

Przedstawiciele stron negocjujących powrót do JCPOA przejawiają pewien optymizm po kolejnej rundzie rozmów.

Portal telewizji Al Jazeera zrelacjonował w sobotę kolejną rundę negocjacji w Wiedniu poświęconych irańskiego programowi atomowemu, jaka trwała od czwartku. W stolicy Austrii przy jednym stole usiedli przedstawiciele Iranu, Chin, Rosji, Niemiec, Francji. Natomiast przedstawiciel USA nie usiadł przy stole rozmów, lecz uczestniczył w rozmowach pośrednio, komunikując się za pośrednictwem dyplomatów europejskich.

Przedstawiciel Iranu Abbas Aragczi ocenił, że w wyniku trzydniowych rozmów między stronami pojawiło się „nowe zrozumienie”. Jak powiedział irański wiceminister spraw zagranicznych – „Choć to nie będzie łatwa droga” i „są pewne różnice, które muszą zostać przezwyciężone” to jednak „jest teraz wspólnie podzielany cel końcowy”.

Zastępca wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Enrique Mora napisał natomiast na Tweeterze, że „jest postęp” po „intensywnych rozmowach”. Unijny dyplomata ogłosił także, że USA zgodziły się na powrót do formatu JCPOA.

„Uczestnicy z satysfakcją odnotowali dotychczasowy postęp i wyrazili determinację o kontynuowania negocjacji w celu jak najszybszego pomyślnego zakończenia procesu.” – podsumował z kolej przedstawiciel Rosji Michaił Ulianow. Poinformował, że kolejna runda negocjacji planowana jest na przyszły tydzień.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską w 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku. Administracja Joe Bidena stawiała niedawno Iranowi kolejne warunki jakie musi włączyć do porozumienia i przestrzegać.

Rozmowy są kontynuowane mimo też, że Aragczi ogłosił w środę, iż Iran już wkrótce będzie mógł wzbogacić uran do poziomu 60 proc. Poziom przewidziany w podważonym przez USA porozumieniu JCPOA zakładał 3,67 proc. Dla skonstruowania broni jądrowej konieczne jest wzbogacenie uranu do poziomu 90 proc.

