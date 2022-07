Putin wybiera się do Iranu

W kwietniu 2019 r. w UE została znowelizowana tzw. dyrektywa gazowa. Miało to zapewnić, że zasady mające zastosowanie do linii przesyłowych gazu łączących dwa kraje członkowskie lub większą ich liczbę miały również zastosowanie, w obrębie Unii Europejskiej, do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich - przypomina TSUE. Wspomniane zasady przewidują m.in. skuteczne oddzielenie struktur przesyłu od struktur produkcji i dostaw, a także dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych.

Szwajcarska spółka zależna Gazpromu Nord Stream 2 AG zaskarżyła dyrektywę do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Został on utworzony w 1989 r. dla odciążenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w niektórych sprawach. Sąd w Luksemburgu odrzucił skargę jako niedopuszczalną.