Bernie Sanders: Netanyahu to reakcyjny rasista

We wtorek 25 lutego podczas debaty rejestrowanej przez telewizję CBS, główny pretendent do uzyskania nominacji Partii Demokratycznej w wyborach na prezydenta USA, nazwał premiera Izraela „reakcyjnym rasistą”.

We wtorek w Charlestone odbyła się, transmitowana przez CBS, debata kandydatów konkurujących ze sobą o nominację Partii Demokratycznej do wyborów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas wydarzenia, zgromadzonych zaskoczył główny faworyt Bernie Sanders. W swojej wypowiedzi nazwał premiera Izraela rasistą.

„Jestem bardzo dumny z bycia Żydem. Mieszkałem w Izraelu przez kilka miesięcy, ale teraz z przykrością stwierdzam, że Izraelem rządzi reakcyjny rasista” – mówił kandydat, wymieniając następnie Netanyahu z imienia i nazwiska.

Słowa Berniego Sandersa skomentował w środę Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Israel Katz. „Kolejny atak Berniego Sandersa, który z urodzenia jest Żydem, nie mogę nie reagować. Podważa żydowskie przekonania i żydowską historią. Jest zagrożeniem dla izraelskiego bezpieczeństwa.” – mówił.

Nie jest to pierwszy raz gdy kandydat na fotel prezydenta niepochlebnie wypowiada się na temat Izraela. „Użyłbym karty 3.8 miliarda dolarów. To dużo pieniędzy, nie możemy sobie pozwolić na dawanie ich w ciemno izraelskiemu rządowi, nie możemy dawać takiej sumy żadnemu rządowi. Mamy prawo żądać przestrzegania praw człowieka i demokracji” – mówił w październiku.

Wśród kandydatów starających się o nominację Demokratów, wypowiedzi Berniego Sandersa uchodzą za propalestyńskie. „Jestem dumny z bycia Żydem i nie mogę się doczekać bycia pierwszym żydowskim prezydentem” – mówił w październiku. „Spędziłem wiele miesięcy w Izraelu. Całkowicie wierzę nie tylko w prawo Izraela do istnienia, ale także prawo to istnienia w pokoju i bezpieczeństwie”

„Jednak wierzę także, że ludność palestyńska także posiada to prawo” – dodał po chwili.

Jak pisaliśmy na naszym portalu, Sanders ma przewagę w zestawieniu z każdym innym politykiem ubiegającym się o mandat Partii Demokratycznej do startu w wyborach prezydenckich. Według sondażu YouGov Sanders ma wobec Klobuchar przewagę 54 proc. do 33 proc. Podobna jest przewaga Sandersa wobec Buttigiega – 54 proc. do 37 proc. Sanders deklasuje też przedstawiciela liberalnego centrum Bloomberga w stosunku 53 proc. do 38 proc. Najbardziej wyrównane wyniki opinii respondentów wykazały zestawienia Sandersa z Bidenem – 48 proc. do 44 proc. oraz z Warren 44 proc. do 42 proc.

