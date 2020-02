Sanders przoduje w sondażach prawyborczych Partii Demokratycznej

Najnowszy sondaż przeprowadzony wśród zwolenników Partii Demokratycznej wskazuje, że najszybciej rośnie poparcie dla najbardziej lewicowego kandydata demokratów – Bernie Sandersa.

Portal Interia przytacza dane z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Morning Consult, z którego wynika, że Sanders ma już poparcie 29 proc. demokratów. Poparcie dla niego wzrosło najbardziej, bo aż o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego sondażu tej firmy. Na drugim miejscu znalazł się były wiceprezydent Joe Biden z z czasów Baracka Obamy z poparciem na 19 proc. respondentów (spadek o 3 punkty procentowe), a na trzecim multimilioner Michael Bloomberg z 18 proc. wskazań.

Wyraźnie mniejsze poparcie od wymienionej trójki uzyskali Pete Buttigieg – 11 proc., Elizabeth Warren – 10 proc. i Amy Klobuchar – 5 proc.

Sanders ma przewagę w zestawieniu z każdym innym politykiem ubiegającym się o mandat Partii Demokratycznej do startu w wyborach prezydenckich. Według sondażu YouGov Sanders ma wobec Klobuchar przewagę 54 proc. do 33 proc. Podobna jest przewaga Sandersa wobec Buttigiega – 54 proc. do 37 proc. Sanders deklasuje też przedstawiciela liberalnego centrum Bloomberga w stosunku 53 proc. do 38 proc. Najbardziej wyrównane wyniki opinii respondentów wykazały zestawienia Sandersa z Bidenem – 48 proc. do 44 proc. oraz z Warren 44 proc. do 42 proc.

Sanders zwyciężył już w prawyborach w stanie New Hampshire, jednym z dwóch w jakich demokraci przeprowadzili dotychczas prawybory.

interia.pl/kresy.pl