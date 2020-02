Bernie Sanders wygrywa prawybory w New Hampshire

Senator Bernie Sanders ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej wygrał w prawyborach New Hampshire. Zwycięstwo było jednak nieznaczne.

Sanders otrzymał on 25,7 proc. głosów delegatów miejscowych zwolenników Partii Demokratycznej. Na drugim miejscu znalazł się burmistrz South Bend i otwarty homoseksualista Pete Buttigieg z poparciem 24,44 proc. głosujących w New Hampshire. Wyraźnie większe poparcie, w stosunku do prawyborów w Iowa, otrzyma Amy Klobuchar, którą wybrało 19,82 proc. Elizabeth Warren otrzymała 9,23 proc. głosów. Wynik znacznie poniżej oczekiwań uzyskał były wiceprezydent, do niedawna faworyzowany wśród demokratów Joe Biden, które wskazało 8,41 proc. głosujących. Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 4 proc. głosów.

„To zwycięstwo tutaj jest końcem Donalda Trumpa” – powiedział po ogłoszeniu prawyborczego zwycięstwa 78-letni polityk znany ze swoich zdecydowanie lewicowych poglądów w kwestiach socjo-ekonomicznych. Buttigieg, który przegrał z Sandersem niewielką liczbą głosów mówił z kolei do wyborców – „tak wielu z was wybrało by odpowiedzieć na wyzwania nowej ery z nową generacją przywódców” – co było podkreśleniem atutu młodości 38-letniego polityka.

Sukces Sandersa nie jest wielki w perspektywie tego, że jest on na północnym-wschodzie USA popularny i był faworytem wtorkowych prawyborów. New Hampshire sąsiaduje z Vermont, stanem, w którym Sanders jest wybierany do Senatu. Z drugiej strony telewizja Al Jazeera cytuje komentarze, że północno-wschodni, zamożny stan zamieszkany jest głównie przez ludność anglosaską, tymczasem Sanders ma najwyższe poparcie wśród nie-białych wyborców, rekordy poparcia bijąc wśród Latynosów.

theguardian.com/aljazeera.com/kresy.pl