Senat USA odrzucił wniosek o wstrzymanie zbrojenia Izraela

Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił projekt, który miał na celu zablokowanie sprzedaży ofensywnej broni USA do Izraela, by skłonić Tel Awiw do zawieszenia broni.

Projekt o wstrzymaniu sprzedaży amerykańskiej amunicji czołgowej Izraelowi został w środę odrzucony głosami 78 senatorów. Poparło go jedynie 18 senatorów z Partii Demokratycznej. Także dwa kolejne projekty przepadły poparte przez zaledwie kilkunastu członków izby wyższej amerykańskiego parlamentu, jak zrelacjonowała Al Jazeera.



Autorem odrzuconego projektu był znany przedstawiciel lewicy Partii Demokratycznej Bernie Sanders. Katarska telewizja podkreśliła, że była to pierwsza próba zablokowania zbrojenia Izraela w amerykańskim parlamencie od czasu wybuchu intensywnej wojny w Strefie Gazy. Choć uzyskała poparcie tylko mniejszości senatorów Al Jazeera oceniła to jako pierwsze pęknięcie konsensusu.

Beth Miller, dyrektor amerykańskiej grupy „Żydowski głos za pokojem”, powiedziała, że ​​głosowanie jest „punktem zwrotnym” w trwających od dziesięcioleci staraniach o ograniczenie pomocy wojskowej Waszyngtonu dla Izraela. Jak ocenił – „To za mało i za późno, to ludobójstwo trwa już od 13 miesięcy, ale to nie zmienia faktu, że jest to niezwykle ważny krok”.



Oprócz Sandersa, wniosek o zablokowanie dostaw ofensywnego uzbrojenia dla Izraela poparli senatorowie Peter Welch, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Tim Kaine i Brian Schatz. Al Jazeera rejestruje, że wśród kilkunastu takich parlamentarzystów są także przedstawiciele głównego nurtu politycznego partii.



Kaine był kandydatem Partii Demokratycznej na wiceprezydenta w wyborach w 2016 r., które była sekretarz stanu Hillary Clinton przegrała z Donaldem Trumpem. W oświadczeniu Kaine wezwał w środę do podjęcia działań na rzecz „deeskalacji i trwałego pokoju” w Strefie Gazy. „Ciągłe transfery broni ofensywnej pogorszą obecny kryzys i dodadzą więcej oliwy do ognia regionalnej niestabilności” – ocenił senator.

Al Jazeera podaje też, że administracja Bidena podjąła naciski na demokratycznych senatorów, by głosowali za odrzuceniem projektów wstrzymania zbrojenia Izraela.

Także w środę USA jako jedyny członek Rady Bezpieczeństwa ONZ zagłosowały przeciwko projektowi rezolucji postulującej natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy, w efekcie wetując go.

Niedawne badanie Uniwersytetu Browna wykazało, że administracja Bidena wydała 17,9 mld dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Izraela w ciągu ostatniego roku, pomimo ostrzeżeń ekspertów ONZ, że sojusznik USA dopuszcza się ludobójstwa w Strefie Gazy.

Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października 2023 roku wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Od tego czasu Izrael pacyfikuje kolejne obszary eksklawy, zabijł już liderów politycznych i militarnych liderów Hamasu. Izraelczycy ostrzeliwali już jednak konwoje z pomocą humanitarną, oczekujących na nią cywilów, bombardowali szpitale.

Palestyńska eksklawa rozcięta jest na część południową i północną korytarzem będącym pod całkowitą kontrolą Izraela. Ta druga część jest obecnie obszarem intensywnej pacyfikacji przynoszącej wiele ofiar wśród cywilów. Polecenia izraelskiej armii sugerują, że chce ona doprowadzić do całkowitego usunięcia ludności palestyńskiej z północnej Strefy Gazy – 44 proc. zweryfikowanych ofiar to dzieci, a 26 proc. to kobiety.

Wedlug palestyńskich struktur ochrony zdrowia w Strefie Gazy w eksklawie zginęło już 43 985 Palestyńczyków, a ranych 104 092, podała w środę Al Jazeera. Biuro Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oszacowało, że 70 proc. zweryfikowanych ofiar działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy w okresie od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. stanowią kobiety i dzieci.

Podczas ataku Hamasu na Izrael, który zainicjował nowy etap konfliktu zginęło 1139 osób, a ponad 200 zostało wziętych do niewoli. Obecnie liczbę zakładników szacuje się na kilkudziesięciu.

aljzeera.com/kresy.pl