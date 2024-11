Nowy sondaż wskazuje na słabnięcie Trzeciej Drogi

Dwie czołowe siły polityczne zachowują podobny poziom poparcia społecznego jak sugeruje najnowszy sondaż sympatii partyjnych przeprowadzony przez pracownię Opinia24.

Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego dla Radia Zet Koalicję Obywatelską popiera obecnie 33 proc. Polaków gotowych do zagłosowania w wyborach na konkretną partię. Prawo i Sprawiedliwość otrzymała wskazania porównywalnej propocji 32 proc. respondentów. Trzecią siłą polskiej polityki jest Konfederacja. Partia konserwatywnych liberałów może liczyć na 13 proc. poparcia.

Dwucyfrowe poparcie odnotowała w najnowszym sondażu osiągnęła też Nowa Lewica ze wskazaniami 10 proc. gotowych do zagłosowania. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – Trzecia Droga otrzymala sondażowe poparcie na poziomie 8 proc. To poziom progu wyborczego dla koalicji, co sugeruje, że w tym kształcie Trzecia Droga mogłaby mieć problem z wejściem do Sejmu.

Według sondażu doszło do dużej mobilizacji elektoratu. 84 proc. respondentu twierdziło, że zagłosowałoby w wyborach. 12 proc. stwierdziło jasno, że nie oddałoby głosu. 4 proc. odpowiedziało na tak postawione pytanie „nie wiem”.

Sondaż wykazał zróżnicowanie w poszczególnych kategoriach wiekowych elektoratu. Wśród wyborców w wieku 18-24 lat największe poparcie – 24 proc. otrzymała Nowa Lewica. W kategorii wiekowej 25-29 lat wygrał PiS – 32 proc. Wśród respondentów w wieku 30-39 lat i 40-49 lat także wygrał PiS uzyskując odpowiednio 41 i 37 proc. Dopiero w kategoriach powyżej 50 lat KO uzyskuje przewagę.

Badanie zostało zrealizowane przez Opinia24 metodą mixed mode (CATI i CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 13-18 listopada 2024 r.

Październikowe badania przeprowadzone przez Pollster sugeruje, że w przypadku wyborów obecna koalicja rządząca nie uzyskałaby większości parlamentarnej.

wiadomosci.radiozet.pl/kresy.pl