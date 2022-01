Wywiad amerykański posiada takie same jak Brytyjczycy dowody na to, że Rosja planuje zainstalowanie w Kijowie przyjaznego sobie przywódcy – poinformowała w niedzielę telewizja CNN, powołując się na źródło zaznajomione z wywiadami USA i Wielkiej Brytanii. Wcześniej Wielka Brytania oskarżyła Kreml o dążenie do zainstalowania prorosyjskiego przywódcy na Ukrainie i poinformowała, że ​​oficerowie rosyjskiego wywiadu kontaktowali się z wieloma byłymi ukraińskimi politykami w ramach planów inwazji.

Tak, widzieliśmy informacje wskazujące na to, że Rosja próbuje uniknąć ciągnącej się latami wojny. Jednym ze służących do tego kroków jest zainstalowanie w Kijowie przyjaznych sobie władz i używanie szpiegów do wzniecania protestów – CNN cytuje źródło. Inne źródło poinformowało, że „Amerykanie posiadają te same informacje”.

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych odmówiło przedstawienia dowodów na poparcie swoich oskarżeń. Rosja twierdzi, że nie żadnych ma planów inwazji. Brytyjskie ministerstwo poinformowało, że posiada informacje, iż rosyjski rząd rozważa byłego ukraińskiego prawodawcę Jewhena Murajewa jako potencjalnego kandydata na szefa prorosyjskiego przywództwa.

Jak informowaliśmy, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadym Prystajko poinformował o chęci zwrócenia się do Londynu o przeniesienie wojsk na terytorium Ukrainy w przypadku, gdyby prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się na ofensywę na dużą skalę.

Podczas odprawy prasowej 21 stycznia, brytyjska minister spraw zagranicznych Elizabeth Truss poinformowała, że ​​Wielka Brytania rozważa możliwość stworzenia trójstronnego porozumienia między Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą.

Rząd USA zatwierdził w środę kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy, wart 200 mln dolarów. Choć nie podano szczegółów, w mediach pojawiły informacje, że może chodzić m.in. o śmigłowce Mi-17, ewakuowane z Afganistanu.

W sieci pojawiają się doniesienia o licznych wojskowych transportach kolejowych z Rosji na Białoruś. Tylko w ciągu tygodnia przybyć miało ponad 30 pociągów po 50 wagonów w każdym, wiozących m.in. czołgi, armatohaubice. Według kolejarzy, zaplanowano łącznie przyjazd 200 takich pociągów. Transporty odbywały się w ramach wspólnych, białorusko-rosyjskich ćwiczeń strategicznych „Związkowa Determinacja-2022”. Podczas ubiegłorocznych manewrów Zachód-2021 na Białoruś w ciągu miesiąca przybyło łącznie 29 pociągów wojskowych. Teraz tylko w ciągu jednego tygodnia przybyło ich więcej.

W piątek w Genewie zakończyły się rozmowy sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Tematem rozmów była sytuacja wokół Ukrainy i rosyjska propozycja ustanowienia nowego porządku bezpieczeństwa w Europie. Szef rosyjskiej dyplomacji przekazał, iż uzyskał od Blinkena zapewnienie, że USA w przyszłym tygodniu przedstawią pisemną odpowiedź na rosyjską propozycję nowego porządku bezpieczeństwa w Europie. Jak mówił, strona amerykańska zadała „kilka pytań wyjaśniających”, które mają pomóc w przygotowaniu tej odpowiedzi. Minister spraw zagranicznych Rosji jest zdania, że Amerykanie powinni upublicznić swoją odpowiedź i zapowiedział, że poprosi o to Blinkena. Uzgodniono, że po amerykańskiej odpowiedzi nastąpi jeszcze jedno spotkanie Blinkena i Ławrowa. Anthony Blinken, który miał konferencję prasową po Ławrowie, potwierdził obietnicę przekazania Rosji pisemnej odpowiedzi na jej propozycje w przyszłym tygodniu. Rozmowy określił jako szczere i użyteczne.

