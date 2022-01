Wielka Brytania oskarża Rosję o chęć zainstalowania prokremlowskiego rządu na Ukrainie

Wielka Brytania oskarżyła Kreml o dążenie do zainstalowania prorosyjskiego przywódcy na Ukrainie i poinformowała, że ​​oficerowie rosyjskiego wywiadu kontaktowali się z wieloma byłymi ukraińskimi politykami w ramach planów inwazji.

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych odmówiło przedstawienia dowodów na poparcie swoich oskarżeń. Rosja twierdzi, że nie żadnych ma planów inwazji. Brytyjskie ministerstwo poinformowało, że posiada informacje, iż rosyjski rząd rozważa byłego ukraińskiego prawodawcę Jewhena Murajewa jako potencjalnego kandydata na szefa prorosyjskiego przywództwa.

„Nie będziemy tolerować spisku Kremla, aby zainstalować prorosyjskie przywództwo na Ukrainie” – powiedziała na Twitterze brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. „Kreml wie, że wtargnięcie militarne byłoby ogromnym błędem strategicznym, a Wielka Brytania i nasi partnerzy nałożyliby na Rosję poważne koszty”.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.

The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9

— Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022