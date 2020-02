Bernie Sanders otrzega Rosję przed mieszaniem się w wybory w USA

Bernie Sanders prawdopodobny kandydat Partii Demokratów na urząd prezydenta USA, ostrzegał w piątek Rosję przed wtrącaniem się w wybory do Białego Domu.

Bernie Sanders wyraził się w ten sposób w piątek, po tym jak został poinformowany przez urzędników, że Federacja Rosyjska może wpływać na jego ewentualny wynik wyborczy. „Służby mówią nam, że Rosjanie mieszają w tej kampanii, w 2020 roku. A to co chcę powiedzieć Panu Putinowi, uwierz mi, nie będziesz mieszał się w sprawy amerykańskich wyborów” – przekazuje agencja prasowa Reuters.

W piątek, powołując się na osoby z otoczenia kandydata, The Washington Post informował, że urzędnicy rozmawiali z Sandersem na temat możliwości rosyjskich działań.

Sanders powiedział, że jego komitet został już o tym poinformowany. „Powiedziano nam, że Rosja, a może też inne kraje, będą chciały wpływać na wyniki wyborów. Posłuchajcie tej wiadomości: Rosjo nie mieszaj się w nasze wybory”.

„To co robią jest próbą podzielenia nas. Starają się wywołać chaos. Chcą wywołać nienawiść w Ameryce” – mówił.

Jak pisał nasz portal, o sytuacji został również poinformowany urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump do informacji odniósł się na twitterze. „Kolejna kampania dezinformacji została rozpoczęta przez Demokratów w Kongresie”

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!

O sytuacji zawiadamiał też swoich wyborców. „Mówią, że Putin chce być pewny, że Trump zostanie wybrany, znowu się zaczyna” – mówił na spotkaniu wyborczym.

Do sprawy odniosła się też była kontrkandydatka Donalda Trumpa, Hillary Clinton. „Marionetka Putina znowu to robi, przyjmuje rosyjską pomoc. Wie, że bez niej nie zwycięży. Nie możemy do tego dopuścić”.

Putin’s Puppet is at it again, taking Russian help for himself.

He knows he can’t win without it. And we can’t let it happen. https://t.co/10Z2YIipOI

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 21, 2020