Biały Dom: Omówimy propozycję Polski ws. misji pokojowej [+VIDEO]

Omówimy polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Odniosła się w ten sposób do szczytu NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena, który został zaplanowany na czwartek.

Prezydent podkreślił bardzo jasno, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy do walki z rosyjskimi żołnierzami, i że to nie jest w naszym interesie. Będziemy jednak nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten – powiedziała Psaki podczas poniedziałkowego briefingu. Dodała, że „za kulisami toczy się szereg dyskusji”. Zaznaczyła jednak, że stanowisko USA w tej sprawie prawdopodobnie nie ulegnie zmianie.

Odnosząc się do wizyty prezydenta Bidena w Polsce, Psaki zadeklarowała, że sprawa uchodźców będzie miała pierwszorzędne znaczenie. Zapytana, czy wyjazd przyniesie jakieś namacalne rezultaty, odpowiedziała, że ​​tak, chociaż odmówiła podania szczegółów.

„(Rezultaty) zawsze są przy okazji takich wizyt. Wciąż jednak finalizujemy szczegóły podróży i konkretów dotyczących tego, co (prezydent Biden) będzie robił w Polsce. Oczywiście spotka się ze swoim odpowiednikiem i z pewnością podziękuje mu za wysiłki i pracę Polski, by przyjąć uchodźców i osiedlić ich tam w tym czasie” – powiedziała.

