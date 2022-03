Polska formalnie zaproponuje wysłanie „misji pokojowej” NATO na Ukrainę

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska zaproponuje na najbliższym szczycie NATO wysłanie „misji pokojowej” Sojuszu na Ukrainę.

Jak podała Polsat News, premier Mateusz Morawiecki został zapytany w piątek na konferencji prasowej, na jakim etapie jest propozycja wysłania na Ukrainę „misji pokojowej” NATO na Ukrainę, o której mówił podczas niedawnej wizyty w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef rządu odparł, że trwają konsultacje w tej sprawie, a Polska na najbliższym szczycie NATO złoży taką propozycję.

„Tę propozycję teraz komunikujemy wszędzie, gdzie należy, na najbliższym szczycie NATO. A więc ta propozycja bardzo dobrze wpisuje się w harmonogram spotkań władz Paktu Północnoatlantyckiego. Na najbliższym szczycie NATO będzie ta propozycja też formalnie złożona, ale już wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak komunikował tę propozycję na spotkaniu z ministrami obrony Paktu Północnoatlantyckiego” – cytuje Morawieckiego Polsat News.

Mateusz Morawiecki wskazał, że Dania wyraziła już chęć udziału w takim przedsięwzięciu.

Szef rządu potwierdzał również, że Polska namawia do ustanowienia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. „Polska jest bardzo aktywna na tym forum, zarówno NATO, jak i UE. To my namawiamy do kolejnych kroków, to my – można powiedzieć – reżyserujemy w dużym stopniu politykę sankcji” – mówił Morawiecki.

Jego zdaniem Ukraina jako suwerenne państwo „ma prawo zaprosić do ochrony swego terytorium, kobiet, dzieci, szpitali, szkół, żłobków, różnego rodzaju misje”. Podkreślał, że Polska będzie zabiegała, aby wysłanie takiej misji odbyło się za „kolektywną, wspólną zgodą”.

Sprawa dotyczy propozycji przedstawionej w Kijowie przez Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącej pojawienia się na Ukrainie „misji pokojowej” angażującej państwa NATO. Dodajmy, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg szybko odniósł się do tego i wyraźnie odciął się od propozycji lidera PiS. Zdystansował się od niej również Waszyngton. Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że gdybyśmy wysłali na Ukrainę żołnierzy państw NATO, „to byłoby to natychmiastowym początkiem trzeciej wojny światowej”.

Przypomnijmy, że Biały Dom również wyraził opinię, że ogłoszenie strefy zakazu lotów oznaczałoby bezpośrednią wojnę z Rosją.

