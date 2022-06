Brytyjski wywiad: Atak rakietowy na Kijów był próbą zakłócenia dostaw uzbrojenia z Zachodu

Brytyjski wywiad podał w poniedziałek, że niedzielny rosyjski atak rakietowy na Kijów był prawdopodobnie próbą zakłócenia dostaw sprzętu wojskowego z Zachodu.

Rosyjskie wystrzeliwane z powietrza pociski manewrujące Kh-101 uderzyły w infrastrukturę kolejową w Kijowie, usiłując prawdopodobnie zakłócić dostawy zachodniego sprzętu wojskowego do frontowych jednostek ukraińskich – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022

