Brytyjski wywiad pisze o problemach Rosji z werbunkiem żołnierzy. “Mimo rosnących pensji”

Władze Rosji nadal mają problemy z werbunkiem wystarczającej liczby ochotników do armii – zwraca uwagę brytyjski wywiad. Dzieje się tak pomimo faktu, że służba wojskowa w rosyjskich siłach zbrojnych stała się coraz bardziej lukratywna.

Brytyjski resort obrony przypomniał we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że 4 lutego 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin wspomniał, że porucznik otrzymuje 81 200 rubli miesięcznie, a do października 2022 roku ogłosił, że nawet zmobilizowani szeregowi żołnierze będą otrzymywać 195 tys. rubli miesięcznie.

Z kolei obecnie, wielu młodszych stopniem żołnierzy służących na Ukrainie otrzymuje ponad 200 tys. rubli miesięcznie – wskazują Brytyjczycy.

