Tajna narada czołowych dowódców NATO i Ukrainy na granicy polsko-ukraińskiej

15 sierpnia br. na polsko-ukraińskiej granicy doszło do tajnego spotkania głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy z wysokimi rangą wojskowymi NATO.

Jak podał w sobotę brytyjski „The Guardian”, 11 dni temu, czyli 15 sierpnia, w tajnej lokalizacji na polsko-ukraińskiej granicy odbyło się spotkanie z udziałem najwyższych rangą wojskowych w NATO oraz głównodowodzącego Sil Zbrojnych Ukrainy, gen. Wałerija Załużnego. Temu ostatniemu towarzyszyły praktycznie całe ukraińskie dowództwo.

Ze strony natowskiej, obecni byli: Amerykanin, gen. Christopher Cavoli – naczelny dowódca sił sojuszniczych i USA w Europie, a także szef brytyjskiego sztabu obronnego, adm. Tony Radakin. Ten ostatni wcześniej udał się do Kijowa, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Nie sprecyzowano, gdzie dokładniej odbyło się opisywane spotkanie.

W prywatnych rozmowach spotkanie nazwano „radę wojenną”. Trwało ono pięć godzin. Mialo ono pomóc zresetować ukraińską strategię. Przede wszystkim rozmawiano, co zrobić z hamującymi postępami ukraińskiej kontrofensywy, a także o planach na okres zimowy, jak również na przyszły rok.

1/2.Following the recent visit to Kyiv, this week I travelled to the Polish/Ukraine border with Comd US EUCOM, General Cavoli. We met Ukraine’s Chief of Defence, General Zalunchny, and his senior team for a 5 hour discussion on the counter-offensive & plans for the winter & 2024. pic.twitter.com/BVPO35DJ9X

— Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) August 18, 2023