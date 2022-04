Morawiecki do prezydenta Francji: „Ile razy negocjował pan z Putinem. Co pan osiągnął?”

„Dziś tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku” – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. „Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania, które zatrzyma machinę wojenną Putina” – dodał. Zaproponował powołanie międzynarodowej komisji, która zajmie się zbadaniem rosyjskich zbrodni wojennych. Premier zwrócił się do prezydenta Francji, pytając, co osiągnął negocjując z Putinem. Zaapelował też do Angeli Merkel, by przerwała milczenie w kwestii wojny w Ukrainie.

Po 40 dniach agresji Rosji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwości, że to jest czyste zło – oświadczył w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej Morawiecki, cytowany przez portal Interia. „Te krwawe masakry muszą zostać nazwane po imieniu. To jest ludobójstwo” – dodał. „Wszyscy sprawcy tych zbrodni – zarówno pośredni, jak i bezpośredni – muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały” – powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że każdy kto milczy, ponosi współodpowiedzialność za zbrodnie. „Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania, które zatrzyma machinę wojenną Putina, które zabierze jej powietrze” – zaapelował. Dodał, że potrzeba ostrzejszych sankcji wobec Rosji.

„Unia Europejska musi skonfiskować majątek Rosji w bankach zachodniej Europy. Skonfiskować majątek rosyjskich oligarchów. Unia musi jak najszybciej zerwać wszystkie handlowe stosunki z Rosją” – powiedział.

Morawiecki zwrócił się do prezydenta Francji Emmanuela Macrona: „Panie prezydencie Macronie, ile razy negocjował pan z Putinem. Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?”.

„Ze zbrodniarzami się nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia. Potrzebne są zdecydowane sankcje. Te dotychczasowe nie działają” – dodał szef rządu.

Podkreślił, że w listopadzie ostrzegał liderów europejskich przed rosyjskimi zamiarami. „Mówiłem, że tworzone są listy proskrypcyjne. Mówiłem, że planowane są czystki. Pokazywałem mechanizmy, w jaki Rosjanie będą to robić. Dzisiaj to się dzieje” – zaznaczył.

„Tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO i UE” – powiedział.

Zaproponował powołanie międzynarodowej komisji, w składzie której znaleźliby się eksperci m.in. lekarze, prawnicy, kryminolodzy i inni specjaliści.

Premier zwrócił się również do niemieckich liderów. „To nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują was od kolejnych działań, powinny być dzisiaj głośnio słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców i przez wszystkich polityków niemieckich” – odniósł się do polityki Olafa Scholza.

Zaapelował także do byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel: „Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikająca z monopolu na sprzedaż surowców”.

„Trzeba zabrać głos. Dzisiaj! Tu i teraz! (…) Potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami. Ze zbrodniami ludobójstwa” – powiedział.

„Koleżanki i koledzy z Unii Europejskiej, konieczność nawet lękliwych przemienia w bohaterów. Przestańmy tak nieludzko kalkulować i zacznijmy myśleć jak ludzie, zacznijmy wreszcie działać skutecznie wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, bez rosyjskiego gazu też damy radę. Nasze gospodarki będą kwitły, ale zdobądźcie się na ten odważny krok odejścia od rosyjskiej ropy i gazu, na konfiskatę majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w waszych bankach i oligarchów rosyjskich” – podkreślił szef rządu.

Morawiecki został zapytany o podejście Węgier do rosyjskiej inwazji. „Nie ma co zasłaniać oczu Węgrami tym, którzy nie widzą dokładnie, jaka jest sytuacja w Europie” – odpowiedział. „Każdy, kto przeczyta stenogramy będzie wiedział, że to Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji” – dodał.

„Premier Victor Orban nie powstrzymywał sankcji i tak naprawdę głównym hamulcowym są wielkie państwa – te, które boją się o swój biznes” – zaznaczył. Podkreślił, że „Victor Orban zgodził się na sankcje, czego najlepszym dowodem jest to, że te sankcje zostały uzgodnione”.

Władze Ukrainy poinformowały w niedzielę, że siły ukraińskie zajęły wszystkie obszary wokół Kijowa. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Nagrania pokazują olbrzymie zniszczenia i liczne ciała ofiar, leżące na ulicach bez broni i w cywilnych ubraniach. „Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowi cywile byli poddawani arbitralnym egzekucjom, niektórzy z rękami związanymi na plecach, ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta” – napisało ukraińskie ministerstwo obrony na Twitterze.

PAP podał w poniedziałek, powołując się na źródła w unijnej dyplomacji, że pomimo zapowiadanego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen wprowadzenia nowych, bolesnych unijnych sankcji wobec Rosji, propozycja KE zaprezentowana ambasadorom państw Unii Europejskiej w weekend jest kosmetyczna i de facto łagodzi dotychczasowe restrykcje.

Nieoficjalne informacje wskazują, że przeciw zaostrzeniu restrykcji są głównie Niemcy, które przekonują, że zbyt silne środki uderzą w niemiecką gospodarkę. Także m.in. Włochy mają być sceptyczne wobec zaostrzania restrykcji.

