Tajemnicze nagranie z testów nowej rosyjskiej broni [+VIDEO]

W sieci zamieszczono nagranie wideo z testów nowej, rosyjskiej broni. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Według niektórych opinii, może to być rakietowy system przeciwpancerny zdolny do strącania dronów.

W środę rosyjski koncern Kałasznikow opublikował na swoim profilu w sieci społecznościowej „W Kontakcie” nagranie wideo, mające przedstawiać testy nowej broni. Nie sprecyzowano, co to za broń, pozostawiając pole do dywagacji użytkownikom serwisu. Zaznaczono jednak, że jest to zapowiedź „wielkiego wydarzenia”.

Na nagraniu widać potężny wybuch po trafieniu w cel i upadek drona, który obserwował próby. Widać też szybko lecący, zapewne wydłużony obiekt (rakieta?), nadlatujący z boku pod dość ostrym kątem względem płaszczyzny celu.

Według opinii użytkowników internetu, na nagraniu pokazano testy nowego rakietowego systemu przeciwpancernego.

„Izwiestija” przypomina, że w lutym br. pojawiły się informacje dotyczące rozpoczęcia w Rosji prac nad pierwszym na świecie rakietowym systemem przeciwpancernym, który byłby w stanie efektywnie zestrzeliwać latające bezzałogowce.

Dyrektor ds. przemysłu w rosyjskim koncernie Rostiech (Rostex), Bekchan Ozdrojew powiedział, ze nowy kompleks będzie mógł razić nie tylko czołgi i pojazdy opancerzone, ale i inne cele, które wcześniej były uznawane za nieosiągalne dla dotychczasowych systemów uzbrojenia – w tym także drony. Obecnie żaden kraj nie posiada systemu uzbrojenia w typie rakiet przeciwpancernych, które mogłyby efektywnie razić niewielkie, zwrotne cele o niskim śladzie czy kontraście cieplnym, jak bezzałogowce.

Tydzień temu rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił rozpoczęcie budowy w Rosji autonomicznych robotów bojowych. Chodziło jednak nie o prototypy eksperymentalne, ale o produkcję seryjną. Minister zaznaczył, że Rosja intensywnie pracuje nad „uzbrojeniem jutra”.

