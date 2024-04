Otoczenie Trumpa zarzuca The Washington Post szerzenie fake newsów

Doradca Donalda Trumpa w kampanii wyborczej Jason Miller nazwał raport „The Washington Post”, w którym publikacja rzekomo ujawniła szczegóły „planu pokojowego” Trumpa dla Ukrainy, fake newsem.

Jak poinformował w niedzielę The New York Post, doradca Donalda Trumpa w kampanii wyborczej Jason Miller nazwał raport „The Washington Post”, w którym publikacja rzekomo ujawniła szczegóły „planu pokojowego” Trumpa dla Ukrainy, fake newsem.

Miller upierał się, że Trump nie zgodzi się na żaden plan pokojowy, dopóki nie obejmie urzędu i nie rozważy wszystkich opcji. “Cała sprawa to fake news z „Washington Post”. Po prostu to zmyślili” – powiedział The New York Post doradca Jason Miller.

“Prezydent Trump jako jedyny mówi o zaprzestaniu zabijania. Joe Biden mówi o większej liczbie śmierci”.

Według The Washington Post, były prezydent USA Donald Trump miał prywatnie podzielić się szczegółami swojego planu „pojednania” Ukrainy i Rosji, który zakłada oddanie przez Ukrainę części swoich terytoriów Federacji Rosyjskiej.

Według osób, które omawiały tę kwestię z Trumpem lub jego doradcami i wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości, gdyż rozmowy te miały charakter poufny, propozycja Trumpa polega na nakłonieniu Ukrainy do przekazania Rosji Krymu i przygranicznego Donbasu.

Według anonimowego źródła Trump oświadczył, że jego zdaniem zarówno Rosja, jak i Ukraina „chcą zachować twarz, chcą znaleźć wyjście” i że mieszkańcy niektórych części Ukrainy zgodziliby się na bycie częścią Rosji.

Gazeta pisze, że kampania Trumpa odmówiła bezpośredniej odpowiedzi na pytania podczas przygotowywania tego artykułu. “Wszelkie spekulacje na temat planu prezydenta Trumpa pochodzą z anonimowych i niedoinformowanych źródeł, które nie mają pojęcia, co się dzieje i co się stanie” – stwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka kampanii Caroline Levitt. “Prezydent Trump jest jedyną osobą, która mówi o zaprzestaniu zabijania” – dodała.

Przypomnijmy, że według doniesień “La Repubblica” wśród państw natowskich nieoficjalnie prowadzone są rozmowy na temat możliwości zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rosja miałaby otrzymać propozycję, według której w zamian za zrzeczenie się części terytorium na rzecz Moskwy, Ukraina miałaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa i natychmiastowo przystąpić do NATO.

„La Repubblica” pisze, że taka opcja jest co jakiś czas podnoszona we wszystkich nieoficjalnych rozmowach. Podobnie miało być też w ostatnich dniach. Według gazety, takie dyskusje są siłą napędową, stojącą za przyspieszeniem wsparcia dla Ukrainy.

Gazeta wiąże z tą sprawą ostatnią wypowiedź sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, który powiedział, że Ukraina prędzej czy później zostanie członkiem Sojuszu. Z kolei dzień wcześniej mówił tym sekretarz stanu USA, Antony Blinken.

Kresy.pl/The New York Post