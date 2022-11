Republikanie obiecują dalsze wsparcie dla Ukrainy, ale „z większą odpowiedzialnością” i „bez czeków in blanco”

Republikanie Michael McCaul oraz Mike Turner oświadczyli w niedzielę w „This Week” ABC, że Izba Reprezentantów będzie nadal udzielać poparcia Ukrainie, lecz będzie to robić z większą „odpowiedzialnością” niż do tej pory. Republikanie „nie zamierzają wystawić Ukrainie czeków in blanco”.

Republikanie McCaul i Turner, prawdopodobnie kolejni przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Wywiadu Izby Reprezentantów, powiedzieli w programie ABC „This Week”, że Ukraina może wygrać, jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie ze strony Zachodu. Skrytykowali jednak dotychczasową pomoc dla Ukrainy ze strony Demokratów.

Amerykańscy politycy potwierdzili wypowiedzi przywódcy republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów, Kevina McCarthy’ego, które padły podczas kampanii wyborczej, że Republikanie nie „wypiszą czeku in blanco” Ukrainie w czasie recesji gospodarczej.

„Zamierzamy to zrobić w odpowiedzialny sposób, z przejrzystością dla narodu amerykańskiego. To są dolary amerykańskich podatników. Czy to zmniejsza naszą wolę pomocy Ukraińcom w walce? Nie, ale zamierzamy to zrobić w odpowiedzialny sposób” – oświadczył McCaul.

Wyraził opinię, że wsparcie USA dla Ukrainy w kontrolowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów będzie kontynuowane. „Myślę, że większość w Izbie Reprezentantów, po obu jej stronach, popiera ten wysiłek” – powiedział.

Skrytykował dotychczasową pomoc dla Ukrainy ze strony Demokratów, którzy – jego zdaniem – wysłali trochę pieniędzy, uzupełniając jednocześnie amerykańskie zapasy broni. „Republikanie nie będą rządzić w ten sposób” – oświadczył.

Obaj wyrazili poparcie dla dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu i systemów obrony powietrznej.

Portal ABC News zwraca uwagę, że obaj kongresmeni głosowali w maju br. za wartym prawie 40 mld dolarów pakietem pomocowym dla Ukrainy.

abcnews.go.com / Kresy.pl