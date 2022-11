Polska przeznaczy 20 mln dol. na eksport zboża z Ukrainy. Francja wyda na ten cel ok. 6 mln

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas sobotniej wizyty w Kijowie, że Polska przeznaczy 20 mln dolarów na eksport zbóż z Ukrainy. Dla porównania bogatsza Francja przekaże na ten cel 6 mln euro (około 6,23 mln dolarów).

W sobotę, w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru, czyli Wielkiego Głodu, Ukraina uruchomiła program humanitarny „Ziarno z Ukrainy”. Ukraińskie zboże ma zostać dostarczone za jego pomocą do najbiedniejszych krajów Afryki i Azji. „Zboże z Ukrainy, inicjatywa wokół, której zebraliśmy się dziś jest ważna. Istotne jest to, by zabezpieczyć zapasy żywności dla krajów afrykańskich i azjatyckich. Chcemy wspólnie wspierać eksport zboża z Ukrainy dla Afryki i Bliskiego Wschodu” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej wizyty w Kijowie.

„Panie prezydencie @ZelenskyyUa deklarujemy na ten cel 20 mln dolarów. Putin chce odebrać życie milionom ludzi, by Rosja była wielka. Nie możemy na to pozwolić. Nigdy nie poddamy się temu barbarzyńskiemu reżimowi. Zawsze będziemy wspierać Ukrainę” – zadeklarował.

Dla porównania bogatsza Francja przekaże na ten cel 6 mln euro (około 6,23 mln dolarów).

„Najbardziej bezbronne kraje nie mogą płacić ceny za wojnę, której nie chciały. Francja, podobnie jak Ukraina i wszyscy nasi partnerzy, zdecydowała się, jak zawsze, na okazanie solidarności poprzez działanie” – oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron w filmie opublikowanym w sobotę na Twitterze. Wskazał, że Francja jest gotowa przekazać sześć milionów euro na pomoc Ukrainie w transporcie żywności do Jemenu i Sudanu.

The most vulnerable countries must not pay the price of a war they did not want. France, like Ukraine and all of our partners, has decided to make the choice, as it will always, to show solidarity through action: pic.twitter.com/75P3XoehSZ

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022