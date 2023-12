Raki biorą udział w działaniach bojowych na Ukrainie [+FOTO/VIDEO]

Ukraińska 44. samodzielna brygada zmechanizowana opublikowała materiały ukazujące polskie moździerze samobieżne Rak.

Służba prasowa ukraińskiej 44. samodzielnej brygady zmechanizowanej opublikowała szereg zdjęć, z których wynika, że ukraińscy żołnierze już korzystają z moździerzy samobieżnych 120 mm Rak na polu walki.

„Kompetentny dowódca moździerza to starszy sierżant, zręczny i odpowiedzialny wojownik, godny swoich towarzyszy. Dlatego ma znak wywoławczy „Super” – czytamy w opisie.

Zobacz też: Mosty towarzyszące, amunicja do Raków i wozy dowodzenia dla Wojska Polskiego

#Ukraine/#Russia 🇺🇦🇷🇺:

🇵🇱#Polish-supplied 120mm M120 Rak self-propelled mortar on the KTO Rosomak 8×8 chassis, in service with the 🇺🇦#Ukrainian 44th Separate Mechanized Brigade.

Earlier this year, Ukraine purchased 24 Rak self-propelled mortars from Poland with EU and US… pic.twitter.com/pYXpLeH8k5

