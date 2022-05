Konfederacja: Specustawa ukraińska to bubel prawny

W czwartek w Sejmie ma miejsce pierwsze czytanie specustawy ukraińskiej, która poprawia przepisy dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Pojawią się z niej m.in. przepisy poprawiające kwestię przyznawania świadczenia 500 plus, czy zmiany w prawie budowlanym pozwalające na zagospodarowanie pustostanów. Według polityków Konfederacji będzie to „bubel prawny”.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, posłowie Konfederacji przestrzegali, że „specustawa ukraińska”, która poprawia przepisy dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy będzie „prawnym bublem”.

„Uchodźcy z Ukrainy złożyli wnioski o 500 plus dla 691 tys. dzieci. Rocznie oznacza to dodatkowe 4 miliardy złotych (41 mld to roczny koszt 500 plus dla polskich dzieci). Część z nich wyjechała z Polski od razu po odebraniu świadczenia. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają pobierać świadczenie 500+ na dzieci ukraińskich obywateli w Polsce, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować czy ci obywatele realnie zamieszkują w Polsce” – mówił poseł Robert Winnicki.

„To jest jedna wielka łata” – przekonywał Winnicki, wskazując, że w ustawie jest wiele innych poprawek do innych projektów, które nie są związane z pomocą uchodźcom, np: lex Czarnek, ustawa o OZE czy ustawę o rozszerzeniu uprawnień rządowej agencji rezerw strategicznych. „To jest kolejna ustawa, która jest bublem prawnym” – dodał lider Ruchu Narodowego.

