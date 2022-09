Brytyjski wywiad: Rosja wycofała część okrętów podwodnych z portu na Krymie

Dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej wycofało część okrętów podwodnych z portu w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim w południowej Rosji – przekazał we wtorek brytyjski resort obrony.

Relokacja jest prawdopodobnie spowodowana niedawną zmianą poziomu zagrożenia w obliczu zwiększonych ukraińskich zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu – napisał brytyjski resort obrony we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej. „W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaatakowano siedzibę dowództwa floty i główną bazę lotnictwa floty” – podkreślono.

Brytyjski wywiad zwraca uwagę, że zapewnienie Flocie Czarnomorskiej stałej bazy na Krymie było prawdopodobnie jednym z motywów aneksji półwyspu przez Rosję w 2014 roku. Aktualnie bezpieczeństwo bazy zostało jednak zagrożone przez trwającą inwazję Rosji na Ukrainę.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2022

