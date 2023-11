Ukraiński muzyk wulgarnie obrażał Polaków. „Nauczcie się, k..wa, rosyjskiego”

Lider ukraińskiego zespołu „Poszłaja Molli” na zamieszczonym w sieci nagraniu wulgarnie obrażał Polaków i język polski, mówiąc, żeby nauczyli się rosyjskiego i „wstąpili do imperium rosyjskiego, jak wcześniej”. W związku ze skandalem odwołano koncerty grupy w Polsce. Muzyk twierdzi, że tylko żartował, próbując parodiować Rosjanina.

W tym tygodniu w mediach społecznościowych zrobiło się głośno o nagraniu młodego, rosyjskojęzycznego muzyka z ukraińskiej grupy „Poszłaja Molli”. Kiriłł Tymoszenko „Bledny” (ukr. Kyryło Tymoszenko, Blidyj – pol. Blady) powiedział na nagraniu, że „język polski doprowadza go szału” i jest tym, co go w Polsce denerwuje najbardziej. Twierdził też, że Polacy muszą nauczyć się „normalnego” języka, czyli „rosyjskiego” oraz, że Polska powinna wystąpić do „Imperium Rosyjskiego”.

– Nie rozumiem, po co mówić w tym pojeb…m języku, kiedy jest rosyjski. Nie rozumiem. Serio. Chłopaki, nauczcie się, k..wa, rosyjskiego i mówcie w normalnym k..wa języku – oświadczył lider „Poshlaya Molly”. – Nie rozumiem. Jest przecież imperium rosyjskie, po prostu wstąpcie do niego, k..wa, wstąpcie do niego jak wcześniej. I gadajcie w normalnym, ku..a, języku, poj..y – dodał.

UWAGA – poniższe nagranie zawiera wulgaryzmy w języku rosyjskim.

Nagranie z wypowiedzią „Blednego” wywołało liczne głosy oburzenia w Polsce i ze strony polskich internautów.

W najbliższym czasie w Polsce miały odbyć się koncerty zespołu, w którym występuje „Bledny”. W związku z zamieszczeniem w sieci tego antypolskiego nagrania, koncerty odwołano. Klienci, którzy dokonali zakupu biletów, otrzymają natychmiastowy zwrot środków. Sprawę opisały też media z Ukrainy, a także z Rosji.

Wówczas lider zespołu zareagował. Zamieścił w serwisie społecznościowym kolejne nagranie. Przekonywał w nim, że jego nagranie miało jakoby być „satyrą”. Twierdził, że parodiował Rosjanina, który przyjechał do Polski.

„Wydawało mi się, że ten dowcip został zrozumiany. To jasne, że to Od razu widać, że to gruby ROTFL. To bohater liryczny. To parodia na imperialnego Rosjanina. Ja tylko żartowałem. Pewnie, to nie humor dla wszystkich. To Humor nieodpowiedni w tej sytuacji” – twierdził. Podkreślił też, że jest Ukraińcem i nie popiera Rosji. – Jakie rosyjskie imperium? Jestem Ukraińcem, znacie moje stanowisko. Oczywiście, że to był żart. Przepraszam za ostry humor – dodał.

Na Instagramie napisał też, że zdaje sobie sprawę, że była to „bardzo nieudana” satyra, która „obraziła wielu ludzi”.

„Wszystkie polskie koncerty zostały odwołane. Jest mi niezmiernie przykro, że zawiodłem moich słuchaczy, którzy kupili bilety” – dodał.

Poszłaja Molli / Poshlaya Molly to ukraiński zespół muzyczny z Charkowa, jeden z głównym tamtejszych przedstawicieli gatunku synth-punk, łączącego popowe oblicze punka z muzyką elektroniczną. Grupa, m.in. dzięki tekstom w języku rosyjskim, zdobył popularność w Rosji, dokąd członkowie zespołu się przeprowadzili i gdzie koncertowali. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę wrócili do kraju. Wciąż koncertuje, wywieszając w czasie występów ukraińskie flagi. Ukraińskie media zaznaczają, że nie przeszkodziło im to w wydaniu piosenki z rosyjską wykonawczynią.

Czytaj także: Warszawa: młody Ukrainiec skakał po aucie Straży Miejskiej i chwalił się nagraniem. Zajmie się nim policja [+VIDEO/16+]

tsn.ua / Kresy.pl